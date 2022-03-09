俄侵烏毀基地台自廢武功 反讓通話被截聽

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（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯軍隊在攻擊中摧毀烏克蘭第2大城哈爾科夫的手機基地塔，使自身加密通訊系統無法運作，只好用當地SIM卡，讓烏克蘭方面得以截聽俄方討論少將吉拉西莫夫死訊的電話。

「烏克蘭國家通訊社」（Ukrinform）今天指出，俄羅斯第41軍團參謀長少將吉拉西莫夫（Vitaliy Gerasimov）在哈爾科夫（Kharkiv）市郊一次作戰中喪命。

烏克蘭國防部釋出音檔，宣稱截聽到兩名俄羅斯聯邦安全局（FSB）官員正在討論吉拉西莫夫的死訊，還談到俄國在烏克蘭的加密通訊網癱瘓。

網路報「野獸日報」（Daily Beast）報導，事實查核團體「冒險者」（Bellingcat）已驗證這段音檔為真，並透過俄方消息人士證實，死者是吉拉西莫夫。這個查核團體以揭露俄方假消息聞名。

「冒險者」執行長葛羅西夫（Christo Grozev）寫道：「電話中，被派到41軍團的FSB官員，向人在杜拉（Tula）的上司回報死訊，並稱他們已失去所有安全通訊管道。因此這次通話使用的是當地SIM卡，才會被截聽。」

葛羅西夫表示：「他的上司謝夫成柯（Dmitry Shevchenko）是一名來自杜拉的FSB高官，他一聽到吉拉西莫夫陣亡的消息，停頓了很久（然後開始罵髒話）。我們在開源查詢App上搜索他的手機（已由烏克蘭軍情單位公布）辨識出身分。」

「電話中你能聽到人在烏克蘭的FSB官員問上司，他是否能透過安全的Era系統通話，結果上司說Era停擺。」

葛羅西夫在推文裡介紹，Era是一款超昂貴加密電話系統，俄羅斯國防部2021年推出時大張旗鼓，還保證「能在所有情況下」運作。

葛羅西夫表示，俄國加密電話無法在哈爾科夫運作，是因為俄軍已摧毀周邊手機基地塔，而且俄國加密通訊系統運作得靠3G或4G。

俄國未曾評論吉拉西莫夫陣亡的報導。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1110309