醫師投書未真實反映台灣健保 刺胳針撤稿

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中29日電）中國附醫2名醫師投書國際期刊「刺胳針」，指台灣健保體系瀕臨崩潰。該期刊日前在官網表示，該篇投書已撤稿，因投稿的醫師認為該文引用錯誤數據，未真實反映現狀。

「刺胳針」（The Lancet）官網23日發布文章指出，先前2名醫師投稿台灣全民健保瀕臨系統崩潰稿件，醫師提出撤稿，並提到原文章資訊和參考文獻，存在一些不準確之處，可能會誤導讀者，並且未能真實反映台灣醫療健保系統的現狀。

2名投稿醫師並表示，這次事件促使他們認真反思，並致力於確保未來所有投稿，均符合嚴格的學術出版標準。

對此，中國醫藥大學附設醫院今天表示，不再針對相關事件做出評論。

針對該事件，中國附醫曾發布聲明指出，院內醫學倫理委員會今年4月間召開會議，針對2名醫師在「刺胳針」的投書進行審查。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

中國附醫指出，經檢視後認定，該文所引用的數據存在明顯錯誤，「如新冠肺炎病患死亡率及護理人力比率等，並以失實的論述導致誤導性結論，對文獻回顧的正確性、科學性與可信度產生重大疑慮，嚴重違背科學倫理與學術寫作原則」。

中國附醫表示，錯誤內容對台灣全民健保制度造成不實指控，亦對長期致力於改善醫療品質與照護環境的醫療人員造成不公。中國醫藥大學附設醫院醫學倫理委員會已正式致函期刊，要求撤回該文，以維護台灣醫療體系的專業聲譽。（編輯：吳素柔）1140529