強化醫療韌性 醫界籲健保特別預算至少500億

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（中央社記者陳婕翎台北20日電）政府將以特別預算方式推動健康台灣，醫界5大團體今天共同聲明，單以4.8%比例投入國民健康，不足以支應現實挑戰，應將健保基金特別預算調升到至少500億元，占比不低於12%。

立法院即將審議「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，整體預算達新台幣4100億元，其中醫療與健保編列200億元，占比4.8%；民眾黨版本提高至370億元，約占9%。但醫界5大團體聲明指出，不論行政院及立院朝野黨團版本，健保基金編列仍顯不足。

台灣醫院協會、中華民國醫師公會全國聯合會、中華民國護理師護士公會全國聯合會、台灣私立醫療院所協會、台灣醫務管理學會等醫界5大團體聲明提到，醫療韌性早已是各國強化國家競爭力核心戰略之一，特別預算單以4.8%比例投入國民健康，遠不足以支應現實挑戰。

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醫界5大團體一致主張，應將健保基金特別預算調升到至少500億元，占比不低於12%。面對人口嚴重老化、服務需求急遽上升、新藥新科技納入健保速度緩慢、癌症基金急需擴充、醫護人力流失與進口藥品物價齊漲等多重衝擊，行政與立法部門以更具前瞻與務實的資源投入預算審議。

「健康台灣推動委員會」全面推動擴大癌症篩檢、百億癌藥基金、長照3.0升級等，醫界5大團體認為，在制度推進之際，健保財務長期結構性赤字未解、醫護第一線現場人力持續短缺及急重難罕症醫師離開醫院，若未適當加碼投入，將可能削弱改革動能，讓醫療韌性淪為空談。（編輯：蕭博文）1140520