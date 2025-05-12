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醫投書刺胳針涉引錯數據 長庚為名譽損害求償1元

2025/5/12 12:42（5/12 13:19 更新）
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林口長庚醫院。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者陳婕翎台北12日電）中國附醫2名醫師投書國際期刊「刺胳針」指健保體系瀕臨崩潰，卻引用資料錯誤。這份數據來自長庚醫院醫療團隊學術研究，長庚醫院今天表示，依法追究名譽損害求償新台幣1元。

中國醫藥大學附設醫院李景行（Jing-Xing Li）、許漱白（Shu-Bai Hsu）投書刺胳針（The Lancet）引起醫界熱議。此投書指台灣健保體系瀕臨全面崩潰，急診壅塞、低薪過勞、護理師離職等問題；但文內誤指台灣COVID-19住院病人「死亡率」達58.2%等。

長庚醫院今天發表聲明表示，近日刊載於The Lancet的文章嚴重錯誤引用長庚醫院學術研究數據，林口長庚呼吸治療科主任林恕民團隊2025年發表於國際期刊（Infection and Drug Resistance），關於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症患者Omicron感染率數據，錯誤解讀為死亡率。

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長庚醫院認為，此舉已嚴重損害醫療團隊專業聲譽。考量李景行醫師等2名作者身為醫療專業工作者，對醫療文獻應有一定閱讀能力，在撰稿前也未先與林恕民團隊討論，即率而撰擬文章，並發表於國際期刊，影響長庚醫院聲譽極鉅。

長庚醫院表示，已委任律師對李景行醫師等2名作者依法追究名譽損害，並求償新台幣1元。另外，同時函請The Lancet在台代理機構，要求針對錯誤引用所產生的社會觀感與國際誤解，儘速予以澄清與修正。（編輯：李亨山）1140512

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#COVID-19
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#刺胳針
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