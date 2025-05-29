海基會台商端節活動 促布局全球迎關稅挑戰

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（中央社記者謝怡璇台北29日電）海基會秘書長羅文嘉今天在出席該會舉辦的大陸台商端節活動時表示，海基會積極推動全球台商與大陸台商合作，搭建台商全球布局橋樑。陸委會主委邱垂正則表示，在美中關稅戰的挑戰下，陸委會與海基會將持續提供完整諮詢服務。

海峽交流基金會（海基會）今天舉辦「2025大陸台商端節活動」，海基會針對台商關心的國際經貿情勢變化，安排海基會台商財經法律顧問、陸委會台商張老師總經理袁明仁進行專題簡報，協助台商掌握全球供應鏈重組下的應變之道。

袁明仁在專題簡報中探討川普關稅2.0政策對台商的潛在衝擊，並以實例分析。他提出「供應鏈多元化布局」、「善用兩岸政府資源」、「善用美國『232條款』的規則」等因應策略，以及短中長期的24種因應方法。與會台商對專題簡報給予高度肯定。

海基會秘書長羅文嘉指出，近來美中貿易緊張引發的全球供應鏈重整，海基會在第一時間就與各地台商保持聯繫，瞭解實際營運狀況。

羅文嘉表示，雖然多數台商目前持觀望態度，但已有企業展現出高度彈性與調整能力。海基會未來將整合政府資源，協助台商轉型升級與技術創新，提升抗風險能力。海基會也積極推動全球台商與大陸台商間的合作與交流，搭建台商全球布局的橋樑。

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大陸委員會（陸委會）主委邱垂正親臨晚宴現場向台商致意。他表示，服務台商是陸委會與海基會的重要工作。台商對兩岸經貿交流貢獻良多，特別是國人在中國大陸的急難事件，出錢出力，不落人後。

邱垂正表示，面對美中關稅戰的挑戰，陸委會與海基會持續提供完整的諮詢服務工作，台商在投資經營上有任何問題，都可以向海基會反映，「海基會是台商的娘家，陸委會是台商最堅實的後盾」。（編輯：邱國強）1140529