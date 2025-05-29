LINE Pay股東會通過配息1.5元 擬擴大全球生態圈

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（中央社記者吳家豪台北29日電）行動支付品牌LINE Pay今天召開股東常會，通過配發現金股利每股新台幣1.5元，LINE Pay董事長丁雄注表示，去年繳出亮眼成績，今年將持續深化國內市場、拓展海外市場，打造全球行銷生態圈。

LINE Pay 2024全年營收達62.9億元，年增27.8%，稅後淨利達6.47億元，年增34.4%，每股盈餘（EPS）10.67元，均為歷史新高。今年第1季交易量已突破2000億元，累計營收18.16億元，年增24%，營業毛利6.2億元，年增32%， 創下歷年同期新高。

目前LINE Pay用戶數已超過1310萬戶、全台支付據點超過61萬處、綁卡數突破1950萬張，約占全台市場流通卡數的1/3。

丁雄注表示，隨著消費者對行動支付服務的需求與期待不斷提升，LINE Pay於2024年繳出亮眼的營收成績，展現強勁成長動能，並於12月在台灣證券交易所掛牌上市，正式進軍資本市場，不僅有助於提升企業治理的透明度與營運效率，更能強化與投資人及用戶之間的溝通和互信，為未來長期發展奠定基礎。

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展望2025年，LINE Pay將提升商店與消費者之間的互動，吸引更多用戶選擇LINE Pay作為日常支付工具，並讓更多商戶透過LINE Pay進行行銷廣告宣傳，帶動交易量與營運成長。

除了深化國內消費市場之外，LINE Pay也會透過雙向跨境經營拓展海外市場，以「擴大用戶規模」、「擴增支付據點」、「擴展內容與行銷服務」3大策略，將台灣成功經驗複製到海外。（編輯：張均懋）1140529