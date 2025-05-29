「角頭鬥陣欸」老大海報亮相 導演預告打戲更猛

（中央社記者王心妤台北29日電）「角頭」電影宇宙發展10年，新片「角頭－鬥陣欸」今天釋出前導海報，高捷、蔡振南、喜翔等6大老大角色亮相，導演姜瑞智表示，這集打戲更猛，世界觀也進階，是集大成之作。

根據電影公司提供資料，此次公布的前導海報演員高捷、蔡振南、太保、喜翔、龍天翔、崔浩然，也是角頭宇宙中6大幫派的老大。姜瑞智表示，新片規模勝過前幾集，因應故事版圖擴張到南北大戰，劇組到嘉義、台南、高雄等地拍攝，還有港口、海上、豪宅等大亂鬥劇情，打戲將會更猛，「我們讓打戲更上一個層級，情欲上的東西這次也加進來了。」

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對於各幫派的關係，姜瑞智表示，每個角色都各懷鬼胎，一句話可能有多種含義，感情好的角色之間遇上利益時，是否還能純粹，這些權謀算計都會呈現在片中。監製張威縯也說：「表面上都很和諧，可是他們的競爭對象畢竟只有這些所謂的『鬥陣欸』。」這樣的關係也在呼應片名。

「角頭－鬥陣欸」將於8月21日全台上映。（編輯：張銘坤）1140529