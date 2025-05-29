陳明祺彭博專訪：續推台美貿易談判 盼關稅儘可能低

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（中央社台北29日綜合外電報導）儘管美國法庭封殺總統川普威脅對其他國家實施的許多關稅舉措，外交部政務次長陳明祺表示，台灣仍會繼續努力與美國達成貿易協議。

彭博（Bloomberg News）報導，陳明祺今天受訪時指出，儘管美國法庭的裁決可能促使一些國家採取「觀望」態度，台灣依然致力於和美國進行貿易談判。

陳明祺說：「我們很高興看到美國政府不同分支間進行了一些辯論，這將使一切變得更合理，也更能讓人接受。」

他補充道：「我們認真看待談判，也認真想與美國進行公平貿易。」

川普利用關稅威脅，施壓其他國家與美國簽署新貿易協議，然而美國法庭裁決川普此舉逾越職權後，他這樣的做法陷入混亂，其談判力量也被大幅削弱，至少暫時是如此。

儘管白宮已經表示，會就法庭裁決提出上訴，但該裁決可能會推遲美國與其他貿易夥伴的談判。川普先前宣布暫停4月初的高額「對等」關稅90天後，各國紛紛與美國展開談判。

如果不設法改變，美國將針對從台灣進口的產品課徵32%關稅。

陳明祺談到，他依然有信心台灣政府會在對等關稅暫停90天期限解除之前達成協議，並會努力讓美國對台灣的關稅「儘可能低」。

他還提到，作為美國的堅定盟邦，台灣應該爭取比其他國家更低的關稅。

陳明祺說，「我們想成為特別的一方」，若其他國家的最終關稅稅率是10%，那麼「特別就代表著低於10%」。

另外，台灣將派出代表團出席在美國阿拉斯加州舉行的會議，商討從川普倡議且受到長期擱置的阿拉斯加液化天然氣計畫採購液化天然氣。

陳明祺表示，「我們已經收到美國邀請」，他指的是6月3日至5日舉行的阿拉斯加永續能源會議（Alaska Sustainable Energy Conference）。

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他還說，會有一位高階官員率領這個代表團。

陳明祺指出，台灣有意從美國這項計畫採購液化天然氣，並投資相關設施所需的管道和基礎建設。（譯者：洪培英、陳彥鈞/核稿：陳政一）1140529