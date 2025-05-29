澳門普發現金設門檻 住滿半年才有錢

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北29日電）每年向居民普發現金著稱的澳門，今年設立新門檻，規定2024年須在澳門住滿半年才能領錢，此舉將使得許多在香港工作的澳門人分不到這筆紅利。

綜合人民網、香港電台報導，澳門行政會29日召開記者會宣布，「2025年度現金分享計劃」規定，居民在同時符合身分條件及在澳條件的情況下，可獲發現金分享，永久性居民每人澳門幣1萬元（下同，約新台幣3萬6900元），非永久性居民每人6000元，與過去5年相同。

自2008年以來，澳門已經連續18年向居民普發現金，但今年設立新門檻，規定2024年必須身處澳門至少183天才能領取這筆紅利。

澳門特區行政會發言人張永春表示，為了照顧特定群體，去年未滿22歲、而且父母任何一方具領取資格，或正在收取殘疾金、殘疾津貼的三類人士，可以豁免計算在澳時間。

此外，參照「非強制性中央公積金制度」，規定8種不在澳門的情況視為身處澳門：就讀當地認可的高等教育課程；住院；年滿65歲居於中國大陸，或者未滿65歲因健康原因而居於大陸；在外地為已在社會保障基金登記的雇主工作；為負擔居於澳門的家庭成員主要生活費而在外地工作；履行公務；居於橫琴粵澳深度合作區、在當地工作或就讀當地認可的高等或非高等教育課程；在粵港澳大灣區大陸城市工作。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

張永春說，2024年底持有澳門居民身分證的人數大約75萬3000人，目前尚難以估算滿足居澳183天條件的具體人數。只有等到符合上述情況的人士提出申請並經核實後，才能統計和確定。

澳門去年現金分享透過郵寄外地的約有4.8萬人，其中，中國大陸6600多人、香港3.8萬多人、其他國家或地區則為2800多人。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140529