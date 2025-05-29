中國AI發展 分析師：自主研發晶片未能滿足需求

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（中央社記者李雅雯上海29日電）產研機構Gartner半導體行業分析師盛陵海直言，目前中國自主研發晶片未能滿足AI市場巨大需求，AI晶片發展尚處於早期階段；不過AI流量可以帶動晶片需求、創造良性循環。

金融時報引述消息來源說法指出，美國總統川普（Donald Trump）政府已經下令美企暫停對中國出售、提供電子設計自動化（EDA）軟體，亦即協助晶片設計自動化的工具，相關美企接獲美國商務部來函後獲知暫停出售消息。

據第一財經29日報導，盛陵海對於美國商務部採取措施加以評論。他認為，美國採取進一步的封閉措施，對於美國整體半導體產業與AI生態系統在全球的發展產生不利影響；中國AI生態走到海外則迎來更好的發展機運。

盛陵海表示，中國的AI發展現在走的是開源道路，用開源來推進從基礎設施到應用生態的發展，中國企業不僅僅是在國內推動AI生態發展，隨著各國都開始宣導「主權AI」，很多國家也在尋求美國技術以外替代方案。

盛陵海提到，中國AI生態是除了美國以外發展最完善的；法國也在做AI大模型，不過法國AI生態不夠完善，因為其沒有晶片、沒有伺服器、沒有網路和存儲等構成的數據中心系統，也沒有大規模網路科技公司。

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「目前中國自主研發的晶片還不能滿足整個AI巨大市場的需求」，盛陵海直言，中國AI晶片發展尚處於早期階段，現在看到中國AI基礎設施建設相當完備，接下來必須讓應用服務需求跟上，需求的普及需要一定的時間。

盛陵海強調，AI流量非常重要，AI目前發展如同網路發展初期一樣，需要依靠流量，只有AI流量起來了、AI晶片需求才會起來，才能進一步地推動生態發展，吸引資金投入到基礎設施建設中，構成良性發展循環。（編輯：邱國強）1140529