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罷免雙吳提議書涉偽造案 李孝亮等6被告請回

2025/5/29 20:46（5/29 20:56 更新）
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台北地檢署29日下午傳喚民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮（中），他步入地檢署時未回應現場媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 114年5月29日
台北地檢署29日下午傳喚民進黨立委吳沛憶罷免案領銜人李孝亮（中），他步入地檢署時未回應現場媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 114年5月29日
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（中央社記者林長順台北29日電）台北地檢署偵辦雙吳罷免提議書涉偽造案，今天再度以被告身分傳喚「罷吳四騎士」賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、劉思吟丈夫林叡、罷免吳沛憶領銜人李孝亮等人說明，晚間均請回。

檢察官另指揮調查局台北市調處以被告身分約談國民黨台北市議員張斯綱，中午移送北檢。檢察官訊後將張斯綱請回。

北檢接獲告發，指民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體涉嫌偽造提議書，自4月14日起至今展開數波偵查行動。

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目前本案被告包括李孝亮、吳思瑤罷團領銜人張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安、林叡等人、國民黨台北市第一區黨部執行長曾繁川、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳及中山區婦工會長葉麗琴等人。

此外，目前遭羈押禁見的被告，包括國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、國民黨台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文等人，全案朝刑法偽造文書、個人資料保護法等罪方向偵辦。（編輯：張銘坤）1140529

劉思吟
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