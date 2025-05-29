李義祥二審肇逃逆轉有罪 殺人罪難認有犯意

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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）台鐵太魯閣號事故違法施工的工地主任李義祥，二審今天改判李義祥12年6月徒刑，其中肇事逃逸無罪逆轉改判最高刑度7年。審判長林信旭說明，曾一度離開且沒有即時協助救護，構成肇事逃逸，但無法認定有殺人犯意。

2021年4月2日上午9時許，李義祥與越南籍移工華文好在停工期間進入工地施工，開著大貨車行經工地便道轉彎處，因熄火而靜止，嘗試以挖土機拖拉大貨車不慎導致車輛墜落清水隧道北口東正線軌道，導致台鐵408次太魯閣號列車反應不及撞擊，列車內49人死亡、200多人受傷。

花蓮地方法院2022年11月11日一審宣判，依過失致死罪及違反政府採購法判刑李義祥7年10月，肇事逃逸無罪；華文好過失致死判無罪。

台灣高等法院花蓮分院今天二審宣判，依過失致死、肇事逃逸及妨害投標罪，判處李義祥12年6月，其中過失致死罪判7年；華文好維持無罪。

受害者家屬組成的「太魯閣的眼淚」發布聲明，二審宣判相較一審刑度重上許多，理解法院已努力依法認定罪刑，將過失致死及肇事逃逸都判到法定刑上限，給予法院相當的認可，但仍無法與49人死亡相稱，期盼法院能以殺人罪論處。

聲明指出，對華文好判無罪相當不解，難以接受，依據大貨車行車紀錄器、運安會報告都是華文好向李義祥提議開挖土機拉大貨車，顯示華文好一同參與，法院仍認為華文好沒有參與，對此感到遺憾。

林信旭說明，李義祥肇事逃逸由無罪改判有罪，因李義祥於事發後，曾移動到100公尺外的西正線，要求工人離開，違反停留在現場的義務，事後雖有打電話給台鐵人員熊德育，但沒有清楚說明事故狀況，並不是求援。

花蓮高分院合議庭認為，李義祥一度離開後又回到事發地，過程中沒有打119或110通報救護，也沒有協助救護，只是站在原地，違背「即時協助救護被害人」義務。

對於家屬主張應以殺人罪或不作為殺人罪論處，林信旭說明，前提要有「殺人犯意」，李義祥是為了移走卡在便道的大貨車，因操作不慎導致車輛墜落台鐵軌道，可以認定過失，但並不是要讓火車乘客死亡。

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林信旭指出，大貨車墜落鐵軌到火車撞擊相隔僅1分30秒，合議庭認為，時間太短，一般人都會驚慌失措，沒辦法立刻阻止，且李義祥與車上乘客並不認識，合議庭難以認定李義祥有殺人犯意。

林信旭說明，華文好行為與大貨車翻墜鐵軌、導致列車撞擊等，難認有相當因果關係，因此駁回上訴，維持無罪。（編輯：張銘坤）1140529