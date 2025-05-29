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太魯閣號事故二審下午宣判 家屬盼以殺人罪定罪

2025/5/29 13:02
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（中央社記者張祈花蓮縣29日電）台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，工地主任李義祥一審被依過失致死等罪判7年10月、移工華文好無罪，二審將於今天下午4時宣判；事故家屬主張應以殺人罪定罪，盼正義到來。

由事故家屬組成的「太魯閣的眼淚」，宣判前發布文字聲明，二審主張一如既往，認為李義祥一連串魯莽行徑形同放任事故隨時發生，顯現他對行車安全危害可能造成重大死傷的漠不在意，單以法定最高刑度5年有期徒刑根本不能與49人死亡相稱，應以殺人罪定罪。

聲明提到，事故後李義祥不僅沒有撥打119報案，反而在一旁事不關己，完全沒有要幫忙救難意思，更應論以肇事逃逸罪。

至於一審被判無罪的移工華文好，事故家屬認為，種種證據都顯示是華文好提議用挖土機拉動大貨車，過程中與李義祥分工，始作俑者如何逃過49人死亡責任，應與李義祥成立殺人罪。

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「太魯閣的眼淚」聲明指出，二審上訴歷經2年半審理，期待今天能聽到來自法院的正義，讓李義祥、華文好承擔起應負責任，才能向天上49位天使討回公道，相信公平與正義雖會遲到，但應該不會不到。

2021年4月2日台鐵太魯閣號事故案刑事部分，花蓮地方法院2022年11月11日一審宣判，李義祥犯過失致死、違反政府採購法等罪分處有期徒刑5年及3年，合併執行7年10月，併科新台幣50萬元罰金；涉肇事逃逸部分，被判無罪。華文好僅被起訴過失致死，判無罪。（編輯：陳仁華）1140529

李義祥
太魯閣號事故李義祥、華文好 二審5/29宣判
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