太魯閣號事故49死台鐵求償 李義祥等人一審判賠2300萬元

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）台鐵408次太魯閣號事故釀嚴重死傷，台鐵向施工廠商李義祥等人提起民事損害賠償訴訟。花蓮地院宣判，李義祥等人連帶負6成責任，判賠2300餘萬元，台鐵須負4成過失責任。

全案緣於，台鐵太魯閣列車於民國110年4月2日於花蓮清水隧道北口，發生施工廠商的吊卡大貨車掉落於鐵軌上，導致列車與大貨車發生碰撞，造成49人死亡、200餘人受傷的重大事故。

台鐵以代位求償方式，先賠償每名罹難者1570萬補（賠）償金，再分別向李義祥、承包商等提起民事訴訟，求償金額是以總支出補（賠）償金額為基礎，尊重家屬個別請求金額及主張。

花蓮地方法院今天說明，施工廠商李義祥違反停工期間而施工，且吊卡大貨車故障熄火到事故發生前，都沒有通報台鐵或請求適當救援，逕與移工華文好操作拖吊業務導致貨車滑落鐵軌，是主要肇事原因。

法官認為，承包商合夥事業義祥工業社、東新公司及華文好均應與李義祥連帶負責，綜合事故發生流程，認李義祥等人應連帶負擔6成損害賠償責任；台鐵未善盡巡查義務，任由李義祥施工，須負4成過失責任。

花蓮地方法院依台鐵公司主張各罹難者家屬所受的醫藥費、喪葬費、扶養費、精神撫慰金等，每名發放1570萬元等，求償1億7000萬餘元，經過失相抵折算、扣除強制險給付利益等，認李義祥等人連帶賠償金額為新台幣2326萬6692元，全案可上訴。（編輯：郭諭儒）1130821

台鐵太魯閣號408次列車撞上從邊坡掉落的工程車後出軌，造成重大傷亡。（中央社製圖）