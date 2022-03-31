太魯閣號出軌49死懲罰性賠償1.5億 台鐵首例

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（中央社記者汪淑芬、蕭博陽台北31日電）台鐵太魯閣號事故造成49人罹難，4月2日將滿週年。交通部今天證實，罹難者家屬應獲懲罰性賠償，由台鐵支付新台幣1億5000萬元。

陳孟秀是太魯閣號罹難者家屬委任律師，她今天在臉書表示，交通部長王國材昨天同意家屬訴求，台鐵將付給太魯閣事故全體罹難者家屬1億5043萬元。

陳孟秀說，對家屬來說，多少錢沒意義，在意的是台鐵有沒有被處罰，這也是這件事的意義，將是台鐵首度支付懲罰性賠償金。

陳孟秀說，任何制度性問題，均非一朝一夕能夠解決；任何足以翻開歷史新頁的革新，均非一蹴可幾。然而，若沒有人吹響號角，這些潛藏的沉痾將永遠不會被改變。近年台灣在許多領域於國際發光發熱，然而，民生基本的交通安全乃至公共安全，一直是我們至今日常的恐懼，也是現今體制中最深處的挑戰。

陳孟秀說，台鐵必須在每一事故的賠償，一次比一次賠償得多。前次普悠瑪事故造成18人死亡，台鐵賠償每人1570萬，台鐵曾要痛定思痛，然而過了2年半，沒有看見台鐵任何改革的步伐，只有更多的怠忽職守，釀成更嚴重的意外，再次因為台鐵的工安疏失導致太魯閣事故，造成近3倍的49人罹難，太魯閣號罹難者家屬組成的「太魯閣的眼淚」不希望任何人再經歷此等悲劇，再多金錢都不能挽回死者的生命，但若沒有大幅提高賠償，台鐵只會不痛不癢，因循苟且，所以「太魯閣的眼淚」的訴求之一是「家屬們沒有要更多，但台鐵必須付出更多」。

交通部長王國材下午在日月潭考察行程回應中央社記者訪問表示，太魯閣案罹難者家屬近1、2個月持續向行政院、交通部陳情，經討論，編列一項太魯閣家屬協助台鐵改革的「特別金」，「台鐵做錯事，本來就要承認」，但是他覺得，應將「懲罰」的概念，變成大家一起來對台鐵安全改革的外部監督機制等作為。

王國材說，就用協助台鐵安全改革特別金的方式，與家屬團體代表達成協議，交通部也期待透過如此機制，政府、民間部門未來一起為台鐵的安全盡一份心力。（編輯：吳協昌）1110331