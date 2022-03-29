台鐵改革 王國材重申仿照航空安全設第3方評鑑[影]

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台鐵太魯閣號事故將屆滿1週年，交通部29日與太魯閣號傷者及家屬團體會商，針對日前家屬不滿約好會商卻放鴿子，交通部長王國材（中）致詞表示，因為幕僚安排有誤，以為之前沒有敲定要跟家屬見面，他並向傷者及家屬致歉。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

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（中央社記者余曉涵台北29日電）太魯閣號事故傷者今天面見交通部長王國材，傷者提出台鐵改革一定需要外部監督機制。交通部長王國材會前時重申，台鐵改革將會仿照航空安全，納入第3方評鑑、設置檢查員還有安全管理系統等。

太魯閣號事故即將屆滿1週年，10幾名太魯閣號傷者今天到交通部面見王國材，傷者家屬唐先生會前接受媒體聯訪說，台鐵改革有外部監督機制是他們與罹難者家屬有極高共識的事情，希望可以廣邀專業人士、罹難者家屬、傷者家屬，跟所有人共同監督台鐵。

傷者張小姐表示，台鐵安全改革的外部監督團體是很重要的議題，「台鐵記者會說9項缺失已經有7項調整，但這就是我們需要外度監督團體的原因。」台鐵改革需要有專家嚴格檢視安全的部分，也應該研究為何在普悠瑪事故後，改革卻還是失靈，要從這裡著手才會對安全改革有所幫助。

張小姐也坦言，當時的衝擊有多強，他們需要恢復的時間就有多長，這可能很多人一輩子的傷痛。

交通部長王國材會前致詞再度對3月23日未與傷者約成功見面一事致歉，王國材說，普悠瑪事故的總體檢是他帶者學者專家去做的，當時144項的改善方案，是他帶領學者專家共同想出來的，但在改革過程中，很多都是標準作業程序，且把管控放在台鐵局，並由鐵道局做監督。

王國材說，太魯閣號事故發生後也讓他非常震驚，發生後也認為台鐵要加強且徹底的改革，包含安全改革、工地管理、鐵道檢查員制度等，開始有人第一線去看台鐵或鐵道工程有沒有問題。

台鐵改革安全上，王國材認為應該要仿照航空，王國材說，過去航空在2000年代時也有一段很不安的狀況，當時把第3方評鑑、航空檢查員還有安全管理系統SMS納入讓航空安全大幅改善。

王國材指出，雖然最近他推台鐵公司化石面臨很多阻力，但他個人覺得如果很多措施在人員上無法落實，所有改革就無法落實，也會沒有用。（編輯：陳政偉）1110329

交通部長王國材（左）29日在交通部與太魯閣號事故傷者見面，王國材說，太魯閣號事故發生後也讓他非常震驚，也認為台鐵要加強且徹底的改革，包含安全改革、工地管理、鐵道檢查員制度等，開始有人第一線去看台鐵或鐵道工程有沒有問題。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

多名太魯閣號事故傷者29日面見交通部長王國材（立者），王國材指出，台鐵改革應該要仿照航空業，把第3方評鑑、航空檢查員還有安全管理系統納入。中央社記者余曉涵攝 111年3月29日

台鐵太魯閣號事故即將滿1週年，29日交通部與太魯閣號傷者及家屬成立的「被遺忘的太魯閣傷者」團體會商，討論細項訴求。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日