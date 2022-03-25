太魯閣號事故傷者指被放鴿子 交通部速安排見面

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）台鐵太魯閣號事故快滿1週年，由傷者組成的團體「被遺忘的太魯閣傷者」今天發出聲明說，要求見交通部長王國材卻被放鴿子，交通部回應，王國材已請辦公室速安排與傷者見面。

「被遺忘的太魯閣傷者」在聲明中提到，去年4月2日發生的太魯閣悲劇，是一場無法擺脫的惡夢，數度表達希望與交通部長王國材見一面，請部長聽聽他們的心聲。知道部長公務繁忙，也完全配合部長的時間。在漫長的等待後，換來的，卻是在時間好不容易敲定後，被部長臨時放鴿子，他們從來沒有想過，要見部長一面，竟然如此艱難。

「被遺忘的太魯閣傷者」說，在不斷請求下，3月3日台鐵轉達交通部安排3個可跟部長見面的時間（3月21日、3月23日、3月24日），請他們回報；他們回報多數傷者可以配合3月23日晚上6時至9時；17日台鐵卻突然通知取消，因部長排不出空檔。

聲明中也表達下列3點訴求：

一、請王國材履行承諾，與傷者和家屬面對面溝通。

二、儘速成立台鐵安全改革的外部監督團體，並仿效日本制度，成員應納入亡者家屬與傷者代表，共同監督安全改革，讓悲劇不再發生。

三、台鐵高層應負起責任，妥善處理傷者事宜，還給受難者基本的公平正義。

交通部第一間回應，持續有請台鐵與傷者家屬約時間，因時間尚未敲定，並無放鴿子一事，隨後再表示，王國材已請辦公室速安排與傷者見面。

台鐵太魯閣號列車去年4月2日在清水隧道前，撞上從邊坡滑落的大貨車，造成49人不幸罹難、213人受傷。（編輯：陳政偉）1110325