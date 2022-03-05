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太魯閣號事故
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太魯閣號事故1/294

太魯閣號事故列車保留2車廂 做為員工訓練教材

2022/3/5 14:26（3/5 14:46 更新）
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交通部長王國材（2排右）5日與事故罹難者家屬代表，赴富岡基地會勘台鐵太魯閣號事故列車第7、8節車廂暫置處所、未來台鐵員工訓練中心及事故教育館場址，聽取簡報。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月5日
交通部長王國材（2排右）5日與事故罹難者家屬代表，赴富岡基地會勘台鐵太魯閣號事故列車第7、8節車廂暫置處所、未來台鐵員工訓練中心及事故教育館場址，聽取簡報。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年3月5日
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（中央社記者汪淑芬台北5日電）台鐵太魯閣號事故罹難者家屬先前提出保留事故列車第7、8節車廂的訴求。台鐵今天表示，預計3月底移置台鐵富岡基地，未來將做為員工訓練教材。

行政院長蘇貞昌2月10日接見0402太魯閣號事故罹難者家屬代表，家屬提出保留第7、8節事故車廂的訴求，蘇貞昌指示，請台鐵將車廂保留在台鐵員工訓練中心，並清楚記錄事故發生的經過做為追思及教育訓練教材，記取教訓使事故不再發生。

台鐵發布新聞稿表示，目前太魯閣號事故列車放在花蓮和仁站，預計3月底第7、8節車廂移置富岡基地暫置地點，等116年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用，再將教材內容結合事故車輛實體展示，發揮最大效用。

交通部長王國材與台鐵局長杜微，今天上午會同罹難者家屬代表及太魯閣眼淚發言人王薇君等人，赴富岡基地，會勘事故車輛暫置處所、未來員訓中心及事故教育館的場址。（編輯：陳政偉）1110305

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