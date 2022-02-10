蘇貞昌見太魯閣號家屬數度致歉 表明改革台鐵決心

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（中央社記者賴于榛台北10日電）台鐵去年4月2日的太魯閣號事故造成重大死傷，行政院長蘇貞昌今天下午接見罹難者家屬時數度致歉，除回應家屬訴求，將保留事故車廂作為台鐵員工訓練之用，也表明早就咬緊牙根決定改革台鐵。

蘇貞昌今天下午接見由罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」自救團體與律師，會中聽取律師說明相關訴求與家屬發言，並於開場與結論時數度致歉。

行政院發言人羅秉成會後舉行記者會轉述，蘇貞昌會中指出，台鐵改革要做的事情很多，這段時間雖然用盡全力，但是還有很多不足處，今天誠心誠意安排會面，盼台鐵能從教訓中走出來，讓所有乘客都獲得最好服務。

蘇貞昌說，沒有人期待在這樣的場合見面，他作為政府最高機關代表，對於家屬們遭逢的不幸，感覺非常抱歉，台鐵不是只有運送做得不夠，而是做得不對，他要代表政府對各位罹難者以及家屬表示最大的歉意。

會中，家屬委由律師提出4項訴求，包含一、保留太魯閣號事故車廂，做為警示或台鐵員工安全教育；二、政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃；三、成立台鐵組織改革的外部監督團體；四、台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案。

蘇貞昌聽取後一一回應，他說，事故車廂應保留第7節、第8節，可留在台鐵員工訓練中心，讓台鐵人員在職前或在職訓練時都要記著，曾經發生過這樣的事情，且不能再發生。

他說，台鐵不只要改革，而是要改變，他從去年事故第一時間趕赴現場與醫院後，就決定咬緊牙根，一定要在還能做的時候改革台鐵。

蘇貞昌表示，那麼大的組織、百年老店，不是按個按鈕就能改革，因此他已經嚴格要求交通部長王國材，將他的決心與交代轉達台鐵所有人，「社會不容台鐵再這樣下去」，而他要做台鐵改革，盼家屬給他更大的動能與建議。

蘇貞昌說，政府本來就該受監督，交通部也應就契約條件等與家屬在對等狀況下，好好溝通。

聽取完家屬分享心路歷程後，蘇貞昌再次致歉，他說，因為台鐵沒做好，導致家屬失去至親，他非常難過與痛苦，深深感到對不起，但再多對不起或賠償，也都換不回罹難者，期盼家屬能堅強走下去，這也是在天上至親的期盼。

蘇貞昌最後再次向家屬致歉，並說要讓太魯閣號事故是最後一次不幸、台鐵記取教訓。（編輯：蘇志宗）1110210