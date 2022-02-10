太魯閣號事故 罹難者親人訴求台鐵監督機制納家屬

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（中央社記者游凱翔、賴于榛台北10日電）行政院長蘇貞昌今天接見台鐵太魯閣號意外事故的家屬。自救團體律師陳孟秀指出，他們訴求成立官方的台鐵監督機制，而這個機制的成員，必須納入罹難者家屬，蘇貞昌在會中則回覆家屬，「會再研議」。

台鐵去年發生太魯閣號事故，蘇貞昌下午接見由罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」自救團體與律師等人。家屬在會議結束後，手持49朵桔梗花接受媒體訪問，並轉述會議內容，家屬們受訪結束後，相互擁抱離開現場。

「太魯閣的眼淚」自救團體律師陳孟秀表示，家屬始終希望不要再發生任何不幸，即便他們抱著無限傷痛，但他們仍選擇走出來，來到台鐵、交通部以及今天的行政院盼促成台鐵改革，勿讓憾事再次發生，而家屬們終於在今年重新感受到政府的重視，無論是在醫院與家屬重啟和解協議並實質談論內容，又或是今天蘇貞昌願意撥冗聆聽家屬的心聲。

由於「成立台鐵組織改革的外部監督團體」為「太魯閣的眼淚」自救團體的一大訴求，媒體詢問在會中是否有相關進度。

陳孟秀指出，今天仍無具體結論，但家屬也願意給政府機會與時間，不過這個時間不會一直持續下去，因此他們訴求成立官方的監督機制，而這個機制的成員必須納入家屬，行政院則回覆家屬「會再研議」。

「太魯閣的眼淚」發言人王薇君指出，為什麼家屬今天要攜帶49朵桔梗花，因為桔梗花代表永恆無盡的愛，這些花朵代表的是罹難者，「我們也將罹難者無盡的愛帶來了」，因此走來行政院的路上，家屬將花朵放在左胸口，盼未來不再有同樣事故發生。

太魯閣的眼淚臉書社團發文指出，盼與蘇貞昌當面溝通四項訴求。包含「保留太魯閣號事故車廂，做為警示或台鐵員工安全教育」、「政府應公開台鐵組織改革的期程及規劃」、「成立台鐵組織改革的外部監督團體」、「台鐵應與家屬對等協商，共同擬定和解方案」。（編輯：蘇志宗）1110210