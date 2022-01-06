消基會十大消費新聞 太魯閣出軌、城中城大火上榜

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（中央社記者吳欣紜台北6日電）消基會今天公布2021十大消費新聞，包含台鐵太魯閣號出軌、城中城大火、反萊豬公投等都上榜，消基會董事長黃怡騰說，十大消費新聞多數與死傷有關，顯見民眾生活在痛與苦之中。

消費者文教基金會今天由台北總會與中區分會、雲嘉南分會、南區分會金灘舉行聯合記者會，以同步視訊連線方式，帶領消費者回顧去年度發生的重大消費新聞，選出2021年度十大消費新聞。

消費者文教基金會董事長黃怡騰指出，今年有別於往，十大消費新聞打破歷來「自台北看天下」的觀點，同步衡酌台灣中部、雲嘉南地區及高屏地區在地人觀點，讓這次十大消費新聞，可同時展現全台的重要性新聞，也同時兼顧地方關注消費議題的特色。

黃怡騰說，十大消費新聞排名首位為台鐵太魯閣號出軌事故，受害者家屬現在對善後措施仍有不滿，其次為高雄城中城大火，這把大火燒出公安、建管、公寓大廈管理等弱勢角落安全居住問題。

第3名則為反萊豬公投未過關，黃怡騰表示，這案投票率41.09％，而不同意票比例20.84％，未達通過門檻，且逼近同意票比例19.86％，顯示多數公民對於萊豬進口爭議政策仍有疑慮。

黃怡騰說，「台北市林森北路錢櫃大火案，消基會提消費者團體訴訟求償4000萬元」排名第4，第5名則是正面消息，那就是「民事大法庭裁定消費爭議案件的精神損害，可計入懲罰性賠償，可遏止不肖企業侵害消費者」。

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其餘6至8名則是「騰龍遊覽車撞山6死39傷，撞出國內大客車車身結構安全大問題，交通消費者人身安全，無法確保」、「美食外送正夯，但服務爭議不斷，年申訴案件量逼近2千件」、「房市炒風瀰漫全台，預售屋銷售紅單助長漲勢，打擊炒房、遏止房價飆漲，有待政府拿出決心、祭出有效手段」。

另外，疫情也帶動外帶餐具、口罩使用，第9至10名為「台灣每年消耗20億個塑料杯，亟待全台消費者共同推動減塑行動」、「彩色口罩安全嗎？消基會市場抽驗，3件含鉛！」（編輯：陳清芳）1110106