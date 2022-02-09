首批鐵道檢查員招16人僅2人錄取 預計3月上工

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（中央社記者汪淑芬台北9日電）交通部鐵道局去年仿效航空的做法，辦理首批鐵道檢查員招募，共16個名額，卻只有12人報考，最後僅2人錄取，預計3月到職。

台鐵去年發生太魯閣號列車號出軌重大死傷事故後，交通部認為有必要仿效航空界檢查員的做法，強化對鐵道安全的監理。

鐵道局去年10月公告，為加強實地檢查鐵路機構的頻率及深度、強化專業監理能量與實務結合等，將招募具鐵路機構營運、維修實務經驗聘用鐵路監理檢查員，將分運務、工務、機務及電務4類，分階段進用具實務經驗人才。

首批預計招募16名鐵道檢查員，結果只有12人報考，根據鐵道局1月28日的公告，錄取2人。

鐵道檢查員有3種職等，包括主任檢查員、資深檢查員及助理檢查員，月薪約新台幣5萬多元至8萬多元。

鐵道局發言人楊正君今天接受中央社記者訪問表示，首次辦理招募鐵道檢查員時間較倉促，錄取人數是依考試成績是否達合格標準決定。

楊正君說，行政院核定的鐵道檢查員名額是42人，今年還會繼續辦理招募。

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根據鐵道局公告，鐵道檢查員主要工作是針對鐵路機構所轄運轉、行控、軌道、路線、土建設施、機車、車輛、電力、號誌、電訊等涉及鐵路行車安全的相關人員及設施設備，至現場查察鐵路機構實務運作情形，並提出檢查結果及改善意見。

鐵道局期望經由檢查員平時現場檢查經驗，參與鐵道局辦理事故、事件專案調查及協助各項鐵路機構改進事項的辦理情形追蹤列管，協助鐵道局採取立即性監理作為及追蹤歷次改善事項落實情形，從以往只著重每年例行的稽查，改為主動式監理機制，增加日常檢查及早發現問題。（編輯：陳清芳）1110209