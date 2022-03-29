太魯閣號傷者交通部共識 一個月內提外部監督方案

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（中央社記者余曉涵台北29日電）多名太魯閣號事故傷者今天面見交通部長王國材，會中對於賠償方式、外部監督方案等都有達成初步共識，其中外部監督團體部分，交通部將在一個月提出安全改革獨立監察方案草案。

太魯閣號事故即將屆滿一週年，10幾名太魯閣號傷者及家屬今天到交通部面見王國材，經過3個多小時的討論，傷者家屬與交通部達成共識。

時代力量立委陳椒華會後受訪表示，會中有達到幾點共識，包含交通部將會依立法院決議，在1個月內提出安全改革獨立監察方案草案，並且3個月內提出完整報告書；賠償方案採計分式，1分提高到新台幣30萬元，並取消最高16分上限限制，另加20萬元精神撫慰金；賠償方案採統包式，非住院補償標準從8萬元提高到20萬元，住院下限提高到20萬元；未來醫療費用核銷作業簡化從寬，台鐵局將具體行政程序製表供傷者參考使用。

傷者家屬唐先生說，過去一年不斷跟台鐵開會，但今天見到王國材後，很有效率地達成承諾，後續照顧傷者上，王國材有指示台鐵要妥善照顧傷者，醫療及生活上都要想辦法讓傷者可以得到好的安置。

傷者張小姐說，外部監督團體部分交通部一個月內會提出方案後再與傷者討論。唐先生跟張小姐都強調，會持續與交通部、台鐵方面聯絡，看他們能不能信守承諾。

交通部指出，今天下午與傷者的會面過程中，多名傷者自述去年4月2日事發當時，因太魯閣列車受創嚴重，為了離開殘破的車廂，必須踩過罹難者的屍體、屍塊，這樣的衝擊經過了一年仍無法平復；也有傷者提及身體上的傷痛雖然已痊癒，卻留下嚴重的後遺症，不僅需要持續復建，且還要後續治療，這些都需要醫療費用的支出。

交通部說，王國材聽到傷者陳述事發時的情況，允諾盡力協助傷者走出傷痛，也在會中多次提及他相當能理解傷者提出的訴求，尤其聽到有傷者至今仍須就醫、接受手術以及門診治療，後續須向台鐵局提出醫療費用的申請，他也要求台鐵局要站在傷者的立場盡速核撥。

交通部指出，為了能盡快處理傷者的需求及回應傷者的問題，交通部也將建立單一聯繫窗口。（編輯：陳政偉）1110329