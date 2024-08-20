環團籲國土計畫法準時上路 守護糧食安全

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（中央社記者張雄風台北20日電）環團今天呼籲，國土計畫法應準時於明年上路，才能守護國土及糧食安全，避免財團圈地。內政部表示，國土計畫法以如期如質上路為目標，而財團地目變更則屬地方權責，是完全不同的行政程序。

監督施政聯盟及環保團體今天舉辦記者會呼籲，內政部國土計畫法應準時上路，才能真正守護國土及糧食安全。

監督施政聯盟召集人陳椒華表示，民進黨執政8年多，國土計畫法才是真正檢示是否有守護國土、環境復育的指標；內政部及地方政府已於2021年完成各縣市國土計畫，然而至今仍有一半縣市尚未繳交功能分區圖。

陳椒華指出，氣候變遷下，加上地震等天災，國土計畫法應檢討當前產業嚴重剝削資源、土地無法永續發展，進而威脅人民生存的嚴峻問題。

石虎保育協會棲地保育專員陳祺忠表示，國土計畫法應如期於明年上路，後續仍有每5年通盤檢討的期限，而不是一再展延。

爭好氣聯盟發起人許心欣表示，多個農業縣反映農民農地的土地功能分區劃設疑問，顯示中央政府應跟國人講清楚，如台中大肚山、南投埔里、花蓮七星潭都有產業園區或大型旅館打算在國土計畫上路前闖關變更；呼籲國土計畫別再為土地炒作者開後門，同時做好政策說明及溝通，別讓國家失去更多珍貴農地。

內政部長劉世芳於研討會致詞時表示，國土計畫法以如期如質上路為目標，是行政院交辦的任務，會朝這個方向來努力。

劉世芳致詞後接受媒體聯訪時表示，國土計畫法曾展延，結果一事無成；國土計畫是因應全球氣候變遷，是一個框架式的立法，已經是10年前立法，當然會有一些缺失，因此會要求取最大的共識；到目前為止，不分藍綠已經有11縣市將國土功能分區圖送至內政部，其他縣市有的還在寫、有的還在進行研討會，內政部有掌握進度。

劉世芳說，內政部後續會審視國土功能分區圖，邀請學者專家討論；地方縣市政府若有任何土地、地目要變更，是按現在的都市計畫法、區域計畫法程序，財團要圈地與否，不在國土計畫法涵蓋的範圍內，是完全不同的行政程序。

劉世芳提到，將會在中、南部再辦理國土計畫法的政策說明會。（編輯：陳政偉）1130820