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國土計畫法明年上路 11縣市已提交國土功能分區圖

2024/8/16 15:38
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（中央社記者蘇龍麒台北16日電）內政部今天表示，國土計畫法民國114年4月上路，截至今年8月15日，已有11個縣市政府、即全國半數縣市提送「國土功能分區圖」草案至內政部審議。

內政部表示，對於民眾關切的相關議題，內政部將透過審議機制，和各縣市府進行討論及跨部會協調。

內政部指出，截至15日止，已有基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣以及澎湖縣等11個縣市政府提送國土功能分區圖草案至內政部審議。

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內政部指出，內政部非常重視地方政府對國土計畫法施行的各項意見，也已由內政部政務次長董建宏或國土管理署長吳欣修，陸續前往9個縣市府拜會溝通。

內政部表示，國土計畫法的施行不影響民眾原有合法權益，為了因應氣候變遷、實現永續發展，籲請尚未提送國土功能分區圖草案的地方政府，儘速完成審議作業後提送內政部，讓民眾關切的各項相關議題，透過內政部國土計畫審議會，與各部會尋求適當的處理方案。（編輯：蘇志宗）1130816

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