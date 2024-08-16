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推進國土計畫 內政部拜會南投縣長獲肯定

2024/8/16 22:59
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（中央社記者賴于榛台北16日電）南投縣長許淑華曾喊話中央暫緩實施國土計畫法相關規劃，內政部次長董建宏今天率領國土管理署拜會許淑華，進行意見溝通，也獲得南投縣府肯定，認為此舉有助於增進中央地方的理解及溝通。

國土計畫法民國114年4月上路，截至8月15日，已有基隆市、台北市、宜蘭縣、新竹市、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、連江縣、金門縣以及澎湖縣等11個縣市政府提送國土功能分區圖草案至內政部審議。

為推進國土計畫法進度，董建宏今天率領國土管理署署長吳欣修拜會許淑華，蒐集南投縣政府對於國土計畫相關議題意見。

內政部晚間透過新聞稿表示，董建宏表示，非常謝謝許淑華重視國土計畫，親自帶領縣府團隊參與討論，國土署會將縣府提出的各項建議，納入研議並儘速回復說明，希望中央、地方攜手合作，共同促進國土永續發展。

許淑華則表示，感謝內政部主動前來說明討論國土計畫事項，有助於增進中央與地方相互理解及溝通。

內政部指出，提交國土功能分區圖有助於更具體討論，縣府及民眾意見可以持續於內政部審議階段進行討論，希望縣府將國土功能分區圖提交國土計畫審議會，透過審議機制共同討論民眾關切的問題，一起努力兼顧國土保安與地方發展需求。（編輯：林克倫）1130816

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