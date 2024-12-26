議員要求撤京華城爭議都市計畫 蔣萬安：依法行政

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北26日電）台北市長蔣萬安今天到議會工務委員會致意，議員許淑華將有關京華城的綜合決議交給蔣萬安，要求撤銷在111年11月的都市計畫；蔣萬安收下並表示依法行政。

蔣萬安下午赴台北市議會工務、民政委員會送水果致意，會前接受聯訪被問及京華城後續及爭議的20%容積獎勵處理後續等。蔣萬安重申2週內府級跨局處小組就會邀集專家討論。

蔣萬安至工務委員會致意時，工務委員會召集人、民進黨議員許淑華把委員會針對京華城案的綜合決議提給蔣萬安。

許淑華表示，針對京華城土地違法容積案，檢方在今天提起公訴，京華城取得都市計畫涉及違法通過，違法事證明確，要求台北市政府立即撤銷京華城在111年11月的都市計畫，回歸原本都市計畫。

議長戴錫欽說，委員會的決議將在北市議會大會處理。許淑華也建議蔣萬安鼓勵都發局，因都發局長剛剛在委員會答詢時為了京華城案有數度哽咽。

蔣萬安說，感謝包含都發局所有相關公務員，特別這段期間受到很大壓力，只要對的事情就是依法行政，繼續加油。（編輯：李錫璋）1131226