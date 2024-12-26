加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方
京華城案
新聞專題
京華城案2/300
首頁 / 地方

議員要求撤京華城爭議都市計畫 蔣萬安：依法行政

2024/12/26 17:34（12/26 17:46 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台北市長蔣萬安（右）26日下午赴議會工務、民政委員會致意，會前受訪被問及京華城後續及爭議的20%容積獎勵處理後續等，蔣萬安重申，2週內府級跨局處小組就會邀集專家討論。中央社記者陳怡璇攝 113年12月26日
台北市長蔣萬安（右）26日下午赴議會工務、民政委員會致意，會前受訪被問及京華城後續及爭議的20%容積獎勵處理後續等，蔣萬安重申，2週內府級跨局處小組就會邀集專家討論。中央社記者陳怡璇攝 113年12月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北26日電）台北市長蔣萬安今天到議會工務委員會致意，議員許淑華將有關京華城的綜合決議交給蔣萬安，要求撤銷在111年11月的都市計畫；蔣萬安收下並表示依法行政。

蔣萬安下午赴台北市議會工務、民政委員會送水果致意，會前接受聯訪被問及京華城後續及爭議的20%容積獎勵處理後續等。蔣萬安重申2週內府級跨局處小組就會邀集專家討論。

蔣萬安至工務委員會致意時，工務委員會召集人、民進黨議員許淑華把委員會針對京華城案的綜合決議提給蔣萬安。

許淑華表示，針對京華城土地違法容積案，檢方在今天提起公訴，京華城取得都市計畫涉及違法通過，違法事證明確，要求台北市政府立即撤銷京華城在111年11月的都市計畫，回歸原本都市計畫。

議長戴錫欽說，委員會的決議將在北市議會大會處理。許淑華也建議蔣萬安鼓勵都發局，因都發局長剛剛在委員會答詢時為了京華城案有數度哽咽。

蔣萬安說，感謝包含都發局所有相關公務員，特別這段期間受到很大壓力，只要對的事情就是依法行政，繼續加油。（編輯：李錫璋）1131226

蔣萬安
社子島案內政部原則通過 自救會憤怒、拉高抗爭蔣萬安盧秀燕籲續推班班有鮮乳 卓榮泰鼓勵地方自治
許淑華
國產蔬菜10大體驗路線 南投首家入選探訪美麗菇菇家南投改建德興國小老舊校舍 獲教育部全額補助
京華城案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
民眾黨召開國際記者會駁北檢起訴理由 促釋放柯文哲
108
更多編輯台推薦新聞：