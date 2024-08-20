國土計畫法 劉世芳盼如期如質上路

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（中央社記者林敬殷台北20日電）環團今天呼籲，國土計畫法應準時於明年上路，才能守護國土及糧食安全，避免財團圈地。內政部長劉世芳表示，社會溝通是政府責無旁貸的責任，讓國土計畫可合乎當初立法宗旨，國土計畫法如期、如質上路是行政院交付任務，會朝著這個方向來努力。

國土計畫法明年4月30日上路，劉世芳上午出席由內政部國土管理署舉辦的國土計畫政策說明研討會。

劉世芳在致詞時表示，國土計畫法在2015年立法院三讀通過之後，當時的立法意旨是為了因應包含全球暖化等氣候變遷情況，讓台灣在自然保育、人文資產、經濟發展、資源合理配置，都需要國土整體管理機制，也就是國土計畫法來處理。

劉世芳指出，總統賴清德日前在國家氣候變遷對策委員會揭示氣候變遷的重點，如果再不積極用人為的措施，或更好的國土計畫、更好的資源上配置，將會造成很多狀況。

劉世芳說明，國土計畫法涉及7大面向，包含水資源、維生基礎設施、農業生物多樣性、能源、海洋海岸、健康、土地利用，是中央相關部會及地方政府共同面對。國土計畫推動過程當中，中央與地方都歷經首長更迭，國土計畫是否送國土分區表到國土署審查，各有不同意見，政府將其視為挑戰。

劉世芳提到，既然是挑戰，第1件事就是多做社會溝通。自從賴總統、行政院長卓榮泰及她上任後，對各界拋出的議題和聲音，從來沒有忽略，包括她、內政部次長董建宏、國土管理署署長吳欣修等，已經溝通超過11個縣市。

劉世芳解釋，國土計畫在程序上是框架式的立法，「不是實質來決定誰家裡要變成農地、建地，誰的土地魚塭要變成光電場」，完全不是，那是屬於都市計畫或非都市計畫範圍。

劉世芳說明，國土計畫法如期、如質上路，是行政院交代的任務，也會朝著這個方向來努力，民意代表提出的聲音都聽進了，包括通盤檢討的時間是否縮短、未來是否推出其他子法，各種聲音都予以尊重。

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劉世芳強調，國土計畫法不是內政部單一功能與決定，是結合國家整體的氣候變遷政策、擔任地球公民應該有的角色，政府會跟各界溝通，是政府責無旁貸的責任，也希望透過政策說明會，給政府反饋的聲音及意見，讓國土計畫可以合乎當初立法宗旨，更能夠擔任未來地球公民角色的責任和功能。

劉世芳在致詞結束後，財團法人淨竹文教基金會董事長林聖崇起身大喊，要求內政部應在全台各地舉辦500場說明會，不能只在冷氣房辦，國土法已造成很大誤會，要好好講，否則會引起很大的抗爭。劉世芳回應，會多辦政策說明會。（編輯：張若瑤）1130820