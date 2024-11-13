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新青安貸款利息補貼 國土署：115年7月31日截止

2024/11/13 18:50
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（中央社記者陳俊華台北13日電）立委關注住宅基金補貼新青安恐排擠其他用途。國土署表示，新青安貸款由政府提供利息補貼1.5碼，補貼期間到115年7月31日止，後續不再補貼；原有青年安心成家購屋貸款回歸財政部既有政策討論。

國民黨立委牛煦庭今天在立法院內政委員會質詢時指出，內政部以住宅基金補貼新青安利息，民國114年就編列新台幣45.96億元，恐排擠其他用途。國土管理署長吳欣修說，「照目前我們所堅持的，就是到115年7月全部截止，不會再增加」。

國土管理署晚間透過新聞稿表示，有關「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」（新青安貸款）最高貸款額度提高到1000萬元，並且由政府提供利息補貼1.5碼，補貼期間3年，從112年8月1日到115年7月31日止，後續將不再補貼。

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國土署說，此外，原有青年安心成家購屋貸款部分，將回歸主責機關財政部既有政策討論。

為減輕民眾購屋負擔，財政部轄下8大行庫的「青年安心成家貸款」，自112年8月1日起放寬各項條件，外界稱為新青安。目前公股行庫與內政部住宅基金合計補貼利率2碼（0.5個百分點）到115年7月31日止；另最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等。（編輯：林興盟）1131113

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