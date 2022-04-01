太魯閣號事故車廂暫留富岡園區 栽桔梗花欉49株

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台鐵太魯閣號事故有49人不幸罹難，2日滿一年。事故最嚴重2節車廂已移至台鐵富岡基地園區，台鐵栽植桔梗花欉49株做為紀念。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年4月1日

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台鐵太魯閣號事故有49人不幸罹難，明天滿一年。事故最嚴重2節車廂已移至台鐵富岡基地園區，台鐵栽植桔梗花欉49株做為紀念。

行政院長蘇貞昌2月10日接見0402台鐵408次列車太魯閣號事故罹難者家屬代表，允諾將受損最嚴重的第7、8節車廂予以保留。

台鐵今天發布新聞稿，2節事故車廂已於3月29日從花蓮和仁站運抵桃園富岡基地，完成臨時安置，車廂放置處所周邊環境經過精心整理，栽植桔梗花欉49株以為紀念。

交通部長王國材今天與太魯閣號事故罹難者家屬代表及家屬委託律師陳孟秀等人，一同前往訪視富岡基地臨時園區。

王國材表示，0402事故即將屆滿一年，將受損最嚴重的車廂予以保留，除供紀念追思外，也結合教材內容，使每位學員親身感受，發揮最大教育效果。

王國材要求台鐵須加強臨時園區帳篷防水功能，並提供通行證給家屬方便進出。

台鐵也規劃，民國116年富岡員工訓練中心和事故教育館啟用時，會再將2節事故車廂移入館中。（編輯：方沛清）1110401