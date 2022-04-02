太魯閣事故週年 罹難者家屬至事故現場憑弔[影]

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（中央社記者張祈花蓮縣2日電）太魯閣號事故滿週年，40多名罹難者家屬今天前往事故現場憑弔，408車次經過時特別停下鳴笛，向家屬致意，數名家屬忍不住痛哭失聲，現場擺放桔梗花、罹難者生前喜愛的公仔、玩具等。

2021年4月2日清明連假首日，台鐵408車次太魯閣號行經北迴線和仁段清水隧道，撞上不明原因滑落鐵軌的工程車，導致列車出軌，列車車頭撞擊隧道口東側邊壁，多節車廂變形嚴重，造成49死亡、逾200人輕重傷，是台灣近年最嚴重鐵路事故。

台鐵局今天舉辦0402第408次列車太魯閣號事故週年追思憑弔，台鐵局長杜微、台鐵副局長馮輝昇、全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華、台鐵企業工會秘書吳長智及40多名家屬到場。

原408車次太魯閣號經改點後，改由EMU3000新型城際列車行駛，家屬到場後，手持桔梗花事故在事故現場鐵軌旁等待，也有家屬帶著罹難孩子喜愛的卡通人物玩偶、花圈，擺放在鐵軌旁，現場氣氛感傷。

408車次經過時，停留家屬前鳴笛，有家屬忍不住痛哭失聲，家屬們相互擁抱打氣，有家屬安慰說「妹妹已經在天上做天使了，已經到很好的地方了」，也有家屬氣憤對著台鐵人員說「錢還給你們，把我兒子還回來」。

台鐵花蓮運務段長吳金添會後接受媒體採訪指出，事故後已加完現場工區防護，和仁隧道至清水隧道間也增設7支自動告警系統，目前正於國立高雄科技大學測試軌道自動速度限制系統，連結現有告警系統，偵測掉落物後會即時連線行經列車自動煞車。

台鐵局今天晚間7時將於台北車站南廣場舉辦「0402台鐵408次列車事故感恩追思會」。（編輯：黃世雅）1110402

台鐵2日指出，太魯閣號事故後已加設現場工區防護，和仁隧道至清水隧道間也增設7支自動告警系統，偵測異物掉落鐵軌。中央社記者張祈攝 111年4月2日

太魯閣號事故滿週年，40多名罹難者家屬2日前往清水隧道前事故現場憑弔，有家屬帶著罹難者生前喜愛的公仔、玩具等到場擺放。中央社記者張祈攝 111年4月2日

太魯閣號事故滿週年，40多名罹難者家屬2日前往清水隧道前事故現場憑弔，除了台鐵準備的桔梗花，有家屬擺放罹難者生前喜愛的玩偶。中央社記者張祈攝 111年4月2日