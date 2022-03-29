台鐵駕駛工會怒安全未受重視 5/1將合法休假

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（中央社記者汪淑芬台北29日電）台鐵太魯閣號事故將滿一週年，全國火車駕駛產業工會今天下午舉行記者會，表示安全議題未受政府重視，台鐵駕駛處在不安全的工作環境，5月1日將合法休假。

全國火車駕駛產業工會理事長黃隆華說，台鐵司機員站在執行安全最前線，但感覺離安全好遠，交通部及台鐵高層從未願意面對面討論，讓人懷疑政府的有心真心解決台鐵安全問題。

黃隆華指出，政府推動台鐵公司化，應該清清楚楚把安全議題具體落實草案中，現在卻感覺在分家產，只在資產和債務打轉，聽到的是一片歌功頌德，既然政府對安全不重視，司機員等於在不安全的環境工作，司機員5月1日休假及不加班都是勞工合法的權益，目前已有9成司機員連署勞動節不加班。

黃隆華表示，百年台鐵的體制健全，只是未落實，這是人謀問題，因重視效率大於安全，工會一直建議發車密度不要太高，可以有較多時間做維修養護，列車運用應看可用的人力，但建議從未被接受，台鐵列車都以最大強度使用，以EMU3000新車為例，很多司機員還未完成實質教育訓練就上線，安全成了口號。

全國火車駕駛產業工會也發表聲明書，指出一場工安的疏失，釀成大禍的外包工程，竟藉「安全」的議題捲起台鐵公司化的聲浪，鋪天蓋地而來衝擊台鐵員工不安定的心，安全不是政治的伎倆，更不是資產和債務所能衡量，司機員是執行安全任務最前線的基層員工，試問台鐵及交通部有正視過工會對安全的呼籲及聲音嗎？

工會表示，沒有安定的工作環境，如何創造安全的服務品質提供給社會大眾，交通部及台鐵未與工會及員工實質誠信的溝通，把不清不楚、曖昧不明的公司化草案倉促送進立法院，這是對罹難者、社會大眾及台鐵員工最大的欺騙。（編輯：陳政偉）1110329