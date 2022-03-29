台鐵復興號藍白身影再會了 40年風華駛入歷史【圖輯】

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（中央社網站）2022年3月29日上午9時56分，台鐵從花蓮發出的最後一班復興號列車抵達台北樹林站，行駛超過40年、被形容為「哪裡有需要就往哪裡跑」的復興號正式除役。滿載著學子、旅人青春回憶的「藍色特快車」身影走入歷史。

台鐵列車取名為復興號、莒光號、自強號，明白標記著那個年代的政治氛圍。

根據台鐵大事記，復興號最初可追溯到西部幹線鐵路電氣化時採購的「冷氣對號車」。1980年首批15輛由唐榮鐵工廠打造的台製「冷氣對號車」車廂完工，與內裝較高級的舊莒光號混合編組，試開台北－花蓮及台北－高雄段。外觀與莒光號相同，只是多加了一條白線。

復興號是當年由唐榮鐵工廠打造的台製「冷氣對號車」車廂。（圖取自facebook.com/TaiwanRailwayAdministration）

1992年「飢餓三十環島列車行」從台北火車站搭乘復興號列車出發。（中央社檔案照片）

圖為已停駛的內灣線復興號。（圖取自維基共享資源；作者Kazehayashi，CC BY-SA 4.0）

1981年3月3日，「復興號」列車正式定名，取「復興中華文化」意涵，但大多數班次仍附掛在莒光號，稱為「莒興號」。同年底，台鐵採購的120輛冷氣對號車車廂生產完畢，全面取消莒興號，復興號正式獨立營運，陸續投入各路線行駛，哪裡有需要就往哪裡跑。

相對於莒光號、自強號，復興號票價最便宜，停靠的小站最多，一直是學子、短程旅運、北漂打工族、省錢背包客的最佳選擇。也正因為如此，不求最快、不求豪華的復興號已經不只是交通工具，一點一滴地累積著專屬的時光記憶。

（中央社製圖）

復興號車廂內部充滿懷舊風格，綠色座椅是它的特色。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

因應旅運需求改變，2006年11月起，原由復興號行駛的部分班次調整為區間車。復興號減班、退役已是大勢所趨。2010年12月22日，配合基隆站改建與沙崙線通車，台鐵改點，復興號正班車首度停駛，淡出西部幹線及南迴線。此後零星加開，角色已經轉為接駁、支援。

不料，2010年10月21日颱風梅姬造成蘇花公路坍方，陸客團遊覽車墜海。為避免類似不幸重演，復興號復駛北迴線，陸客觀光團往返宜蘭與花蓮一律改搭火車。

就這樣，復興號繼續帶旅客看花蓮山海、宜蘭稻浪與台北風華，2017年間曾創下搭車人數逾94萬人次、營收金額超過新台幣8400萬元的成績。

隨著陸客團減少及台鐵新購城際列車陸續到位，復興號班次逐年減少。台鐵新購電聯車EMU3000加入營運，復興號在今年3月時刻表改點後正式除役，最後一班列車（第605次）29日清晨6時5分從花蓮站開出，9時56分抵達樹林站。

台鐵復興號列車末班車29日清晨6時5分從花蓮站開出，並推出紀念車票。（圖取自facebook.com/TaiwanRailwayAdministration）

復興號末班第605次列車29日在站務員的指揮下緩慢駛入樹林站。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

歷史悠久的復興號車廂可見歲月的痕跡。中央社記者王騰毅攝 111年3月29日

復興號車廂間內部走道較窄，裝潢充滿懷舊風格。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

復興號末班車29日抵達樹林後，列車長做最後確認檢查。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

末班車一早自花蓮啟程時，約有10多個鐵道迷到場，一起向藍白色間隔的車廂，以及復古的綠皮座椅道別。還有爸爸帶著10歲的兒子見證歷史，也有人特別為末班復興號製作圓型車頭牌拍照留念。

復興號退役，花蓮發車開往樹林的691次「神秘列車」也跟著消失，讓許多民眾不捨。它僅在週日行駛，平日不發車，是許多花蓮人北返工作、就學的最愛。

曾在台北唸書的張姓上班族在花蓮接受中央社訪問時表示，以前收假回學校都搭這班691次，不用跟觀光客搶車票，發車後直達北部，車資便宜又快速，常在車上遇到同鄉人，聽聞將改成自強號發車，她說「內行人的小確幸沒了」。

「神秘列車」台鐵691次復興號。（中央社檔案照片）

復興號正式走入歷史，有民眾攜帶家眷特別購票從花蓮搭末班車北上體驗。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

台鐵花蓮運務段長吳金添說，台鐵29日改點後，原本復興號北迴線605次、642次編組改EMU900型區間快車，原東線642次、611次編組改EMU500型電聯車，「神秘列車」691次則改為DMU自強號。

與復興號同時駛入歷史、同樣滿戴回憶的，還有「紅斑馬」。

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服役36年的EMU1200型自強號在28日退役。它的塗裝以白色為底，下緣以酒紅色相襯，車頭正面則以橫式橘線與白線交錯，復古懷舊的外觀讓它獲得「紅斑馬」稱號。EMU1200型自強號末班車29日下午4時45分從枋寮駛至彰化，列車還貼上「最終運行」字樣，讓許多民眾不捨。

台鐵28日舉辦「紅斑馬」末班車乘車證明紀念卡兌換活動，也發售復興號的末班車紀念套票，有民眾為了買套票，半夜就去排隊。還有網友在臉書上分享，明明已看到「排隊終點」的牌子，心知應該買不到，但還是希望碰碰運氣；等到被告知套票已經賣完了，大家還是聚集在販售處附近，捨不得離去。（編輯：簡莉庭、高華謙）1110329

台鐵EMU1200型列車外型獨特，有「紅斑馬」稱號，因服役36年且車況老舊，3月29日改點走入歷史，28日末班車從屏東枋寮發出，列車也貼上「最終運行」字樣，讓許多鐵道迷不捨。中央社記者李卉婷攝 111年3月28日