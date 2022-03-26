台鐵神祕列車／台鐵神秘列車繞台灣一圈 從都市叢林走入山海美景

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（中央社記者盧太城台東縣26日電）台鐵神秘列車之一，從台北南港經高雄到台東，再往花蓮到樹林，逆時鐘繞台灣一圈。窗外播映的是西部幹線的繁華、南迴線壯闊的太平洋，入夜後在花東間宛如移動的珍珠串。

去年考上大學在台北念書的陳姓台東女孩，今年初因買不到春節返鄉火車票，索性在台鐵局購票系統爬梳，讓她意外發現台鐵局的2班神秘列車，一班是跑得比部分自強號還快的最美區間快車；另一班神秘列車竟然繞了台灣一圈還多一點點。

她說，在台北念書，未來幾年必須經常上網搶車票，因此必須做好「搶票全攻略」功課，除發現彰化到台東的神秘「區間特快車」外，她也發現還有一列普悠瑪號列車，相當特殊，不用換車可以繞台灣一圈，跑得比「環島之星」還遠。

這列127車次的普悠瑪下午1時14分從台北南港發車，逆時鐘往台北、台中、高雄、屏東，然後穿過中央山脈尾端於晚上6時57分到台東；在台東休息5分鐘後，變成445車次從台東經花蓮，深夜11時15分抵達新北市樹林，如果事先預訂車票可以不用換車廂環島一圈。

她說，這班普悠瑪列車從熱鬧的西部幹線進入南迴線後，變成壯闊的山海景色，有美麗的太平洋和山川。入夜後則奔馳在靜謐的花東縱谷，宛如移動的閃亮珍珠串，經過山海洗滌後回到深夜的台北都市叢林。

陳同學說，這班車還有個亮點，從南港到台東票價是新台幣1226元，是台北地區到台東最貴的單程車票，也是全台第2貴的單程車票，對開列車是110車次，從台東到南港，車資同樣是1226元。

台鐵局運務段人員告訴中央社記者，除了騰雲號等特殊車廂外，台鐵局票價最高的單程車票是第172車次自強號，上午10時34分從屏東潮州發車，順時鐘往高雄、台中、台北，再走北迴線，晚上7時13分抵達終點花蓮，單程全票1366元，約601公里，也是單程行駛最遠的列車，回程是第175車次，同樣距離和車資。

根據台鐵局網站的票價計算，全票自強號每公里2.27元，莒光號每公里1.75元，復興號/區間車每公里1.46元，普通 （快）車每公里1.06元。各車種現行起碼里程為10公里計價，不滿10公里，以10公里計價。（編輯：孫承武）1110326