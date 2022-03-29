復興號末班車抵樹林站 營運41年除役鐵道迷搶拍[影]

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影片來源：攝影看世界

（中央社記者王鴻國、實習記者林承鴻新北29日電）台鐵605次復興號列車今天上午緩緩駛進樹林車站，象徵營運41年的復興號正式結束任務，吸引大批鐵道迷搭乘並拍照留念。台鐵表示，代表台鐵達成車種簡化目標。

台鐵復興號最後一班車、605次列車，今天上午6時5分從花蓮車站出發，上午9時56分抵達樹林站，將正式除役。台鐵也特別製作專屬車頭牌，供民眾拍照留念。

帶著一家大小前往紀念的賴姓先生分享指出，他、妻子與復興號的年紀一樣，這次特別休假帶著年僅2歲及4歲的小朋友搭上最後一班復興號，別具紀念意義，感傷之餘，希望將來能與小朋友一起懷念這段歲月。

台鐵台北車站站長胡詠芝到場接受媒體聯訪時表示，復興號列車結束營運代表台鐵達成車種簡化的目標，未來台鐵將只有城際列車、區間列車及觀光列車提供服務，致力提升車輛的維修及服務。

胡詠芝指出，昨天在台北站及花蓮站發售最後一班列車復興號紀念車票，2站限量各150套，開賣20分鐘內就搶購一空，車票背面劃有末班車座位號碼，民眾可以持車票在樹林站蓋上紀念印章。

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605次列車長商晏銘表示，身為駕駛最後一班復興號的列車長，與有榮焉，有點感傷但也滿興奮的。看著年紀比自己大的藍皮列車，感覺很復古，也讓人很懷念。

台鐵樹林站站長王增熙現向中央社記者表示，復興號退場是必要的，符合時代需求及旅客安全，由於他是民國72年進入台鐵服務，復興號服務年資只比他久一點，而他也將於4月10日退休，因此，他對今天的活動格外有感覺。（編輯：戴光育）1110329

台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次29日清晨6時5分從花蓮站開出，吸引不少鐵道迷到場拍照留念。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日

台鐵局行駛超過40年的「復興號」列車，隨新購的EMU3000型城際列車投入營運，末班車第605次29日清晨6點5分從花蓮站開出，上午9點56分抵達樹林站。中央社記者趙世勳攝 111年3月29日

台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次29日清晨6時5分從花蓮站開出，不少民眾到場送別見證，並拍照留念。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日