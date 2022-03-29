台鐵復興號走入歷史 最末一班車花蓮開出[影]

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配合EMU3000新車投入營運，29日清晨6時5分從花蓮站開出、終點站樹林站的605次列車，成為末班「復興號」。復興號哪裡有需要就往哪支援，環島奔馳，如今走入歷史、畫下時代的句點。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣29日電）台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次今天清晨6時5分從花蓮站開出，不少民眾依依不捨特別搭乘並拍照，留下歷史的一刻。

一早約有10多個鐵道迷到場拍攝留念，林爸爸帶著10歲的小鐵道迷兒子一起來送別見證，還有人特別為末班復興號製作圓型車頭牌拍照留念。

605次復興號莊姓駕駛員受訪說，他開復興號有4年的時間，覺得這是一列較難控制的列車，煞停與其他列車不同，需要純熟的技術。

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台鐵花蓮站長林德香接受媒體聯訪表示，復興號在1981年3月1日正式加入營運，當時掛在莒光號編組，稱為「莒興號」，1981年12月28日唐榮鐵工廠將120輛車廂全部生產完畢後，正式成立「復興號」列車編組加入營運。復興號除役後，將以900型、500型來代替，以區間車形式來行駛。

復興號由電力機車頭拉載，共8節車廂，一車廂內有60座，座椅間距較窄；曾在2011年蘇花公路發生載陸客團遊覽車墜海事件後，由復興號專門載運陸客觀光團往返宜蘭及花蓮之間。復興號哪裡有需要就往哪支援，環島奔馳，如今走入歷史、畫下時代的句點。（編輯：蔡佳敏）1110329

台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次29日清晨6時5分從花蓮站開出；復興號由電力機車頭拉載，共8節車廂，一車廂內有60座，座椅間距較窄。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日

配合EMU3000新車投入營運，台鐵局進行時刻微調，29日清晨6時5分從花蓮站開出、9時56分到樹林站的605次列車，成為末班「復興號」。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日

台鐵行駛超過40年的復興號列車將除役，最末一班列車第605次29日清晨6時5分從花蓮站開出，吸引不少鐵道迷到場拍照留念。中央社記者李先鳳攝 111年3月29日