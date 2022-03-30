民間版台鐵總體檢僅29項完成 鐵道局：認知落差

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民間版的台鐵總體檢144項改善報告僅29項完成，與官方的136項落差大；交通部鐵道局30日舉行記者會說明台鐵體檢報告及改善情況，鐵道局副局長楊正君（左）指出，落差極大是因為對解除列管的標準認知上有落差。中央社記者余曉涵攝 111年3月30日

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（中央社記者余曉涵台北30日電）民間版的台鐵總體檢144項改善報告僅29項完成，與官方的136項落差大。鐵道局今天說，這是對解除列管的標準有落差，認定有提出執行計畫就解除列管，後續在年度定期檢查中追蹤。

媒體「報導者」與「台灣鐵道暨國土規劃學會」合作，逐項檢視台鐵144項體檢報告所列的改善項目，卻僅29項改善完成，與官方的136項完成落差極大。

交通部鐵道局今天舉行記者會說明台鐵體檢報告及改善情況，鐵道局副局長楊正君說，落差極大是因為對解除列管的標準認知上有落差，但很感謝及歡迎外界共同監督台鐵的行車安全。

楊正君說，台鐵144項改善計畫分為3大類，第1類是標準作業程序的修訂及修正，這部分台鐵完成標準作業程序修正後，檢附相關教育訓練紀錄，就會解除列管。

楊正君指出，第2類則是內部管理組織調整、安全改進相關計畫、建置安全系統等，同樣由台鐵局提出相關計畫，就會解除列管，但後續會在年度定期檢查作業中，持續追蹤及考核，若是有沒有達到標準或者落實的地方，就會另外提出改進事項。

楊正君強調，若台鐵無法完成改進，可以依法處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰。

楊正君說，第3類則是涉及到設備建置或工程改善的狀況，這部分解除列管的原則就是台鐵局提出系統建置計畫，有編列預算發包執行，就會解除列管，但後續也有檢查機制存在，會進一步查核台鐵實際辦理的情況。

楊正君強調台鐵提出的標準作業程序修訂，不只有書面審查，原則上也會安排實地查核，他舉例，像是監理單位要求台鐵局每種標誌都要落實「指差確認」，但實務上，在速度標落實「指差確認」，卻會有干擾司機員，影響行車疑慮，因此就有實地去確認並且再另外溝通。

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另外，針對去年12月施工中的鋼軌樁掉落砸中太魯閣號列車一事，楊正君說，調查過程中發現，台鐵局雖然有要求高風險工項要在夜間執行，但對於高風險工項認定標準卻沒有嚴格認定，因此鐵道局要求台鐵局必須要嚴格認定哪些是高風險工項。

媒體質疑為何高風險工項是台鐵自行認定，楊正君回應，高風險工項是台鐵局施工權責，鐵道局會有要求，但無法一項項評估，這個責任放在監理單位也不是很恰當，台鐵局要本於權責，更嚴格的評估，「這台鐵局要承擔起來。」（編輯：張芷瑄）1110330