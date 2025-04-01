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太魯閣號事故3隧道設紀念燈光 每年4/2至4/6點亮

2025/4/1 09:55（4/1 11:04 更新）
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台鐵太魯閣號事故將滿4週年，台鐵在罹難者家屬建議下，於事故現場3處隧道設紀念燈光，未來每年4月2日至6日點亮，提醒每一名台鐵員工，謹記鐵路安全的重要，傳達思念與警惕。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月1日
台鐵太魯閣號事故將滿4週年，台鐵在罹難者家屬建議下，於事故現場3處隧道設紀念燈光，未來每年4月2日至6日點亮，提醒每一名台鐵員工，謹記鐵路安全的重要，傳達思念與警惕。（台鐵提供）中央社記者汪淑芬傳真 114年4月1日
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（中央社記者汪淑芬台北1日電）台鐵太魯閣號事故明天滿4週年，今年除了音樂會，台鐵在罹難者家屬建議下，在事故現場3處隧道設紀念燈光，明天啟用，未來每年4月2日至6日點亮，傳達思念與警愓。

台鐵公司今天發布新聞稿，為悼念110年4月2日第408次列車事故罹難者，台鐵與罹難者家屬連續3年舉行紀念音樂會，透過紀念與反思，成為持續推動鐵路安全改革的力量。

台鐵說，在家屬的建議下，今年特別於事故現場3處隧道完成設置「永恆的愛與思念」紀念燈光，未來將於每年的4月2至6日點亮，除紀念已離去的摯愛，也提醒通過的旅客持續關注督促台鐵安全改革，並提醒每一名台鐵員工，謹記鐵路安全的重要，傳達思念與警惕。

紀念燈光設在和仁隧道、清水隧道與崇德隧道，以事故發生的時間點為核心設計，透過不同燈光配置，串聯時間、空間與思念。

台鐵說，第1段和仁隧道，設置了9盞琥珀光及28盞白光，代表事故當下的時間點9時28分；當燈光亮起，在眼前留下軌跡，彷彿是一顆顆閃耀的星辰，訴說著那些不曾、也不能被遺忘的名字。

第2段清水隧道，以線條狀的白光帶領眾人進入靜止與永恆的時間，藉此沉澱思緒、紀念逝者、撫慰大眾。

第3段崇德隧道，再度亮起的28盞白光及9盞琥珀光，無聲卻帶著強烈的盼望，象徵9時28分的時光倒轉，盼望能回到事故前的日常，願憾事不再發生。

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台鐵說，紀念燈光將於每年4月2日至6日點亮，為罹難者送上最深的悼念。明天上午408次列車通過時，也將舉辦啟用典禮，見證歷史時刻。透過紀念燈光的設置，台鐵期許將思念、反省化為改革的力量，確保未來所有旅客的安全。

台鐵408次太魯閣號列車於110年4月2日上午，行經花蓮清水隧道北口時，與滑落軌道的工程車發生碰撞，奪走49條寶貴生命、並有數百人受傷。（編輯：李錫璋）1140401

#太魯閣號
#台鐵
#清水隧道
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