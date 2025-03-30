太魯閣號事故4週年 台鐵4月2日音樂會追思

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（中央社記者余曉涵台北30日電）太魯閣號事故將屆滿4週年，台鐵今天指出，將於4月2日晚上7時在台北車站舉辦0402四週年紀念音樂會，與家屬及大眾一同思念逝世的49名罹難者。

台鐵太魯閣列車於民國110年4月2日於花蓮清水隧道北口，發生施工廠商的吊卡大貨車掉落於鐵軌上，導致列車與大貨車發生碰撞，造成49人死亡、200餘人受傷重大事故。

太魯閣號事故將屆滿4週年，台鐵今天發布新聞稿表示，自事故發生以來，持續推動多項改革，以提升行車安全與營運效率，包含強化安全管理，重新檢討內部「運工機電」4大系統，建立更有效橫向溝通協調機制，確保資訊傳遞順暢。

台鐵說，同時也全面檢討施工安全規範，強化軌道與設備巡檢機制，並導入先進監測與安全防護技術，以防範類似事故再次發生。

台鐵指出，2024年完成公司化里程碑，為建立更透明、更具效率的安全管理架構與體系邁出重要關鍵的一步，此外，交通部設立「外部監督臺鐵安全改革委員會」，讓外部專業人士參與監督台鐵安全改革，確保改革工作持續推進落實，並真正符合公共利益。

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另外，台鐵說，罹難者家屬及親友亦協助台鐵進行多項改革，積極參與各項會議，包括公司化的討論、與JR西日本福知山線事故遺族交流並邀請安部教授等專業人士來台進行一連串的工作坊及研討會，以及外部監督臺鐵安全改革委員會議等，不僅監督政府是否落實改革承諾，也積極向相關單位提出建議，確保每一項措施都能真正提升公共安全。

為悼念罹難者並提醒社會關注鐵路安全議題，台鐵將持續每年舉辦「紀念音樂會」，以音樂傳遞家屬的思念並持續警惕鐵路安全的重要性，在各項層面落實改革目標與行動，期盼能真正帶來安全與永續發展的長遠變革。（編輯：方沛清）1140330