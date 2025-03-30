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太魯閣號事故4週年 罹難者家屬擬以隧道內光束紀念

2025/3/30 13:00（3/30 13:36 更新）
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0402台鐵太魯閣號事故4週年，罹難者家屬今年以「永恆的愛與思念」為題，設計隧道內光束，象徵希望之光，藉此提醒台鐵、社會大眾重視鐵路安全。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月30日
0402台鐵太魯閣號事故4週年，罹難者家屬今年以「永恆的愛與思念」為題，設計隧道內光束，象徵希望之光，藉此提醒台鐵、社會大眾重視鐵路安全。（民眾提供）中央社記者李先鳳傳真 114年3月30日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣30日電）0402台鐵太魯閣號事故4週年，往年罹難者家屬都會到事故地點憑弔，今年以「永恆的愛與思念」為題，設計隧道內光束，象徵希望之光，藉此提醒台鐵、社會大眾重視鐵路安全。

民國110年4月2日上午台鐵太魯閣號行經北迴線清水隧道前，撞擊滑落邊坡侵入軌道工程車，釀出軌意外，列車滑行撞進隧道內，車廂嚴重損毀，造成49人罹難、309人輕重傷，為台鐵近60年最嚴重意外事故。

罹難者家屬委任律師陳孟秀今天接受電話聯訪表示，0402事故發生至今將4週年，往年家屬會到事故地點憑弔，今年以「永恆的愛與思念」為題，製作「希望之光」，把心中大愛化成具體行動。

陳孟秀指出，有別於以往立碑或設立紀念園區方式，今年光束設計是希望火車抵達花蓮站之前，通過和仁、清水、崇德3個隧道時，以白光、琥珀光束作為象徵時光靜止與永恆的意義及紀念。

陳孟秀說明，燈光形式是由專業人士設計，參考美國911事件，當時用2道光束提醒世人，也參考JR西日本福知山線事故所做的保存；家屬希望把對家人的愛化為永恆，事故對家屬是傷痛的，但家屬更希望此一不幸事件不要再發生，藉此提醒台鐵、社會重視。

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台鐵公司關懷小組執秘簡信立表示，將在4月2日當天，408車次（現為EMU3000）通過此地那一刻起點亮，持續7天，以爲紀念；在隧道內原本無光，設置光條等光束並不會影響司機員視線，目前已製作相關卡片，置放於北迴線各列車座位網袋內，讓乘客了解。

此外，0402第408次列車清水隧道重大鐵道事故4週年，將於4月2日晚間7時在台北車站一樓大廳舉辦紀念音樂會，與家屬及大眾一同思念逝世的49名罹難者，並再次深化全體民眾對於鐵道安全重視，邀請社會各界參與。（編輯：陳仁華）1140330

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