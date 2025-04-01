太魯閣號事故李義祥、華文好 二審5/29宣判

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，工地主任李義祥一審被判7年10月、肇事逃逸無罪，移工華文好無罪。花檢提上訴，被害家屬請求法院重判，花蓮高分院訂於5月29日宣判。

花蓮地方法院2022年11月11日一審宣判，李義祥犯過失致死、違反政府採購法等罪分處有期徒刑5年及3年不等，合併執行7年10月，併科新台幣50萬元罰金；涉肇事逃逸部分，被判無罪。華文好僅被起訴過失致死，判無罪。

花蓮檢方針對李義祥涉犯過失致死、肇事逃逸罪嫌及定應執行刑部分；華文好涉犯過失致死、過失傷害等罪嫌部分等，同案共6人提起上訴。

太魯閣事故4週年前夕，台灣高等法院花蓮分院召開第二次審理庭，有30多名被害者家屬及關係人到庭，許多家屬表示意見時，難掩悲痛落淚；李義祥、華文好在法庭上都由律師代表發言。

被害家屬委任律師之一陳孟秀說，李義祥是最清楚事件發生的人，第一時間卻沒有打電話報案、什麼都沒有做，導致救援人力在7分鐘才收到報案，這幾分鐘對受困者都很寶貴。

被害家屬律師團主張，李義祥從車輛熄火在邊坡、滑落到鐵軌都沒有主動通報台鐵、警消，應朝「不作為殺人罪」方向重判。

律師團認為，華文好明知車輛會滑落，還協助李義祥攔阻而非通報，事發後騎車逃離現場，不認為他無辜無罪。

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花蓮高等法院法官聽取各方意見後，針對李義祥及華文好刑事部分，訂於5月29日下午4時宣判，其餘4人仍有部分案情待鑑定，將擇日開庭。

2021年4月2日李義祥與華文好於清明連假期間，在清水隧道北口前違法施工，駕駛吊卡車在便道斜坡熄火，2人嘗試以怪手脫困失敗，還讓吊卡車滑落軌道，導致408次太魯閣號列車反應不及撞上，造成49死、超過200人傷，是台鐵近年最嚴重死傷事故。（編輯：郭諭儒）1140401