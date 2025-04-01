加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播》中共對台軍演 國防部記者會說明應處作為
首頁 / 社會

太魯閣號事故李義祥、華文好 二審5/29宣判

2025/4/1 15:48（4/1 16:09 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
4 台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，工地主任李義祥一審被判7年10月、肇事逃逸無罪，移工華文好無罪。花檢提上訴，被害家屬請求法院重判，花蓮高分院訂於5月29日宣判。（中央社檔案照片）
4 台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，工地主任李義祥一審被判7年10月、肇事逃逸無罪，移工華文好無罪。花檢提上訴，被害家屬請求法院重判，花蓮高分院訂於5月29日宣判。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣1日電）台鐵太魯閣號事故釀嚴重死傷，工地主任李義祥一審被判7年10月、肇事逃逸無罪，移工華文好無罪。花檢提上訴，被害家屬請求法院重判，花蓮高分院訂於5月29日宣判。

花蓮地方法院2022年11月11日一審宣判，李義祥犯過失致死、違反政府採購法等罪分處有期徒刑5年及3年不等，合併執行7年10月，併科新台幣50萬元罰金；涉肇事逃逸部分，被判無罪。華文好僅被起訴過失致死，判無罪。

花蓮檢方針對李義祥涉犯過失致死、肇事逃逸罪嫌及定應執行刑部分；華文好涉犯過失致死、過失傷害等罪嫌部分等，同案共6人提起上訴。

太魯閣事故4週年前夕，台灣高等法院花蓮分院召開第二次審理庭，有30多名被害者家屬及關係人到庭，許多家屬表示意見時，難掩悲痛落淚；李義祥、華文好在法庭上都由律師代表發言。

被害家屬委任律師之一陳孟秀說，李義祥是最清楚事件發生的人，第一時間卻沒有打電話報案、什麼都沒有做，導致救援人力在7分鐘才收到報案，這幾分鐘對受困者都很寶貴。

被害家屬律師團主張，李義祥從車輛熄火在邊坡、滑落到鐵軌都沒有主動通報台鐵、警消，應朝「不作為殺人罪」方向重判。

律師團認為，華文好明知車輛會滑落，還協助李義祥攔阻而非通報，事發後騎車逃離現場，不認為他無辜無罪。

google news透過 Google News追蹤中央社

花蓮高等法院法官聽取各方意見後，針對李義祥及華文好刑事部分，訂於5月29日下午4時宣判，其餘4人仍有部分案情待鑑定，將擇日開庭。

2021年4月2日李義祥與華文好於清明連假期間，在清水隧道北口前違法施工，駕駛吊卡車在便道斜坡熄火，2人嘗試以怪手脫困失敗，還讓吊卡車滑落軌道，導致408次太魯閣號列車反應不及撞上，造成49死、超過200人傷，是台鐵近年最嚴重死傷事故。（編輯：郭諭儒）1140401

#太魯閣號
#李義祥
#花蓮地方法院
#華文好
#台鐵
#台灣高等法院花蓮分院
#陳孟秀
#太魯閣號事故
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：