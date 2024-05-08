台鐵太魯閣事故後續發現遺骨 花檢：11名罹難者所有

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（中央社記者張祈、汪淑芬花蓮縣8日電）台鐵太魯閣號事故列車去年發現遺骨，家屬向台鐵提出清查事故地大清水隧道，再尋獲37件疑似罹難者遺骨及遺物，遺骨最大約10公分，檢方比對確認為11名罹難者所有，將協助發還。

太魯閣事故家屬成立的「太魯閣的眼淚」粉絲團，今天發布聲明，今年2度回到清水隧道，在軌道下方發現許多遺骸及遺物，經檢方鑑識比對，確認為11名罹難者遺骸，被遺忘在隧道中將近3年的家人遺骸，「難以用言語形容我們內心的錯愕與悲痛」。

聲明指出，呼籲未來發生類似重大事故，要有明確災後處理標準作業程序，規範處理事項、流程、負責機關等，中央要做所有檢調單位、運安會等機構間橫向溝通協調，系統性處理，讓所有不幸遺體能完整回家，也讓家屬能完善告別「親愛的家人」。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩今天說明，今年2月27日台鐵花蓮工務段會同太魯閣事故案家屬，在大清水隧道內排水溝巡查，發現疑似被害人遺骨2件及部分遺物，報請檢方相驗，確認為0402事故案被害人遺骨，3月20日由檢警、家屬再次前往清查，發現疑似被害人遺骨35件、遺留物14件。

蔡勝浩表示，清查範圍從撞擊點大清水隧道北口往南延伸150公尺，利用凌晨0時至4時間列車空擋，由台鐵人員協助，將左右兩側電纜線及水溝蓋移開，下方土石以濾網篩出可能遺骨。

蔡勝浩指出，疑似遺骨全數送法醫研究所相驗，有25件骨骼驗出被害人身分，檢視比對與11名罹難者身分相符，部分遺骨因萃取DNA驗後用盡，目前可供發還的遺骨共8件，為6名罹難者所有，已逐一向家屬聯繫領取方式。

蔡勝浩說，有家屬反映隧道口可能還有遺留物及遺骨存留，台鐵與家屬研擬後續清查作業，因碰上0403強震及後續餘震，目前暫緩執行，後續會配合台鐵安排。

太魯閣事故案3週年，去年8月及今年3月陸續在列車內、事故地點發現被害人遺骨，引起家屬不滿，認為太過草率。

蔡勝浩說，去年8月底在列車發現遺骨後，各單位有檢討類似案件蒐證及清理作業流程，會依行政院會議頒布原則，要求相關單位在進行現場勘查時，務必詳加仔細確認，確保現場沒有其他證物或疑似被害人遺骨。（編輯：陳仁華）1130508