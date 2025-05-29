佳世達：對等關稅靜觀其變 匯率採避險因應

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（中央社記者潘智義台北29日電）美國聯邦國際貿易法庭阻止川普對等關稅措施生效，佳世達董事長陳其宏今天表示，從美國4月初宣布對等關稅迄今一夕數變，目前只能靜觀其變，大膽猜測美對台關稅最終可能落在10%至20%；至於新台幣急升，則採避險策略，不期望賺匯兌收益，也避開匯損。

美國聯邦國際貿易法庭（Court of International Trade）今天阻止總統川普在「解放日」宣布的進口關稅措施生效，裁定川普祭出這波全面性關稅措施已踰越權限。川普政府已提出上訴。

佳世達今天在股東會後舉行記者會，陳其宏強調，匯率無專家，只要川普一句話，匯率就可能大幅波動，凡是加入佳世達集團的中小企業，都被要求要做匯率避險；至於美對台關稅，可先觀察美對中關稅，從145%降至30%左右，美對英關稅降至10%，美對台關稅應也有機會下降。

陳其宏估計，美國對台灣關稅可能落在10%至20%，主因關稅有很多面向須考量，特別是供應鏈成本，到美國組裝不一定比較便宜，因此幾種情境都有推演，但變數很多，仍先靜觀其變。

他說，繼4月初的關稅之後又有匯率問題，才幾天新台幣對美元升值，從33兌1美元到29多兌1美元，盼今年能停在30或30多兌1美元。不過，4、5月造成匯損仍在可控範圍，若再升就影響很大，中小企業很少做避險，恐身受其害。

佳世達財務長洪秋金說明，新台幣這一波急升，以前賺1美元代表是賺新台幣32、33元，現在只剩29元，公司採自然避險，收美元付美元，近年收美、歐、日圓、台幣或其他幣別，讓部位自然避險；不過，之前因關稅壓力，配合客戶備一些存貨，當時是32兌1美元時購入，恐怕出貨時只剩30元，所以短期有匯損壓力，之後就會趨於平穩。

佳世達總經理黃漢州指出，輸美產品占整體營收約26%，這部分產品已移到台、越廠，但在美國實施對等關稅緩衝期間，其實液晶顯示器、投影機免稅，只是仍有其他小部分產品課10%關稅。

黃漢州說，預估下半年出貨仍會如往常比上半年好一點，客戶並不悲觀；陳其宏解釋，若上、下半年真的出貨量多寡顛倒，只有一種可能，就是川普的關稅政策壓力持續未解，並造成經濟衰退，但從現實來看，關稅問題已有緩和跡象，所以這樣的情況應不會發生。

佳世達說明，集團持續擴大醫療事業成長動能，朝2027年高附加價值事業獲利過半目標邁進。股東常會通過2024年財報、盈餘分派案及現金減資案，2024年合併營收新台幣2017億元，每股稅後純益（EPS）1.11元，全額配發現金股利每股1.11元，另現金減資擬每股退還現金約1.8元，合計配發每股2.91元。

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佳世達2024年醫療事業營收突破263億元，較2023年成長約7%，占佳世達營收13%，是目前高附加價值新事業中第2高的事業；醫療仍將是今年主要的發展重點，包括醫院、醫藥通路、醫療器材3大面向。

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