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澎湖馨生人手作上板植栽 感受療癒時刻

2025/5/29 20:47（5/29 20:51 更新）
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犯罪被害人保護協會澎湖分會為實踐對犯罪被害人及其家屬的身心支持，29日在馬公東衛社區活動中心舉辦「手作上板植栽」活動，邀請馨生人一起體驗手作植栽。（犯保協會澎湖分會提供）中央社 114年5月29日
犯罪被害人保護協會澎湖分會為實踐對犯罪被害人及其家屬的身心支持，29日在馬公東衛社區活動中心舉辦「手作上板植栽」活動，邀請馨生人一起體驗手作植栽。（犯保協會澎湖分會提供）中央社 114年5月29日
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（中央社澎湖縣29日電）犯罪被害人保護協會澎湖分會今天在馬公東衛社區活動中心，舉辦「手作上板植栽」活動，安排馨生人與家屬一起手作植栽，從活動中獲得療癒與紓壓，場面溫馨感人。

犯保澎湖分會為實踐犯罪被害人及其家屬的身心支持，今天舉辦「手作上板植栽」活動，分會主委蔡惠如、犯保總會組長蔡娜文到場與馨生人一起植栽。

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蔡惠如表示，司法保護的精神，不僅止於法律程序，更延伸至人與人之間的同理與扶持，犯保澎湖分會積極推動多元服務，希望用具體行動實踐「讓正義有溫度」的理念，讓馨生人紓壓與釋放，獲得療癒與成就感，達到身心靈平衡。

犯保澎湖分會邀請從事園藝工作10餘年經驗的呂俊男，帶領馨生人栽種出為自己客製化獨一無二的「手作上板植栽」，藉由與大自然的鏈接，扎根成長，從中獲得療癒與成就感，創造出綠意與生機，象徵重見生命的希望與新生。（編輯：吳素柔）1140529

#馬公
#蔡惠如
#澎湖
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