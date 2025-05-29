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川普對等關稅被法庭擋下 中國：美應徹底取消

2025/5/29 16:51
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（中央社台北29日電）針對美國國際貿易法庭裁定，美國總統川普實施的「對等關稅」及對中國等國額外施加的關稅踰越權限，要求限期停止，中國商務部及外交部分別表態，重申「貿易戰沒有贏家」且損人不利己不得人心，美方應徹底取消單邊加徵關稅的錯誤做法。

中國商務部及外交部下午分別舉行例行記者會，美國國際貿易法庭裁定川普（Donald Trump）「對等關稅」及額外加徵關稅踰越權限，均成為這2場記者會的媒體提問焦點。

對於美國國際貿易法庭這項裁決，中國官方除商務部及外交部作出上述原則性表態外，目前顯得謹慎以對，原因之一是川普政府立即對這項裁決提出上訴，且美中目前仍處於90天內暫停徵收「對等關稅」及懲罰性關稅的談判期。

綜合中國媒體報導，中國商務部發言人何詠前對此表示，中方注意到美國國際貿易法院的判決。而中方一貫主張，貿易戰沒有贏家，保護主義沒有出路。

何詠前提到，美方推出單邊關稅措施以來，不僅沒有解決美國自身任何問題，反而嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重干擾企業生產經營和民眾生活消費，損人不利己，在美國國內也引發了很多反對聲音。

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她表示，中方敦促美方正視國際社會和國內各方理性聲音，徹底取消單邊加徵關稅的錯誤做法。

中國外交部發言人毛寧對這一問題也表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，搞保護主義損害各方的利益，終究不得人心。（編輯：邱國強/楊昇儒）1140529

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