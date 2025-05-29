正隆：造紙業去年需求疲弱 今年將強化海內外布局

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（中央社記者何秀玲台北29日電）工紙大廠正隆董事長鄭人銘今天表示，去年造紙業需求疲弱，今年全球經濟則面臨地緣政治與美國關稅政策的不確定性，整體需求復甦緩慢，正隆將因應國際變局，強化海內外據點彈性配置，並將擴大智慧製造與綠能布局，以強化經營能力。

正隆今天舉行股東會並發出新聞稿談展望。會中通過每股配息0.45元。本次股東會並進行第19屆董事選舉，當選董事6位，分別是鄭人銘、鄭舒云、張清標、陳彥豪、游晴輝及彭木祥；獨立董事3位分別是張福星、黃豐志以及周鐘麟。

正隆表示，回顧2024年，雖然全球通膨趨緩、科技與綠能應用持續推進，但整體景氣仍受地緣政治風險與內需動能不足等因素干擾，造紙產業面臨需求疲弱與去化庫存的雙重壓力，全年台灣造紙產量年減4.7%，銷量下跌3.7%。

面對市場波動，正隆透過提升產銷效率與推動數位轉型；台灣工紙與紙器營運維持穩定，越南市場延續穩步成長，中國受經濟放緩影響，需求相對保守。

展望2025年，正隆在海外布局方面，越南平陽造紙廠22號工紙機產能穩定發揮，全產全銷，北越北江與南越濱吉紙器廠業務持續推升。

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正隆指出，平陽造紙廠年產能40萬噸的第三期工業用紙機建設工程進展順利，未來完工後將進一步擴大正隆在東南亞市場的供應能力。同時平陽廠汽電共生系統也將全面導入AI智能，以強化能源使用效率與減碳績效。

面對台灣碳費制度上路與全球去塑商機，正隆將持續推動產銷智慧化，並透過AI驅動決策，提升營運韌性與低碳製造競爭力。旗艦后里廠也正規劃沼氣綠電系統，擴大廢水能源化利用與生質能鍋爐的建置，拓展綠能布局與減碳效益。（編輯：潘羿菁）1140529