球王辛納直落三擊敗賈斯克 挺進法網男單32強

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（中央社巴黎29日綜合外電報導）球王辛納（Jannik Sinner）今天在法國網球公開賽男單次輪以6比3、6比0、6比4擊敗法國老將賈斯克（Richard Gasquet），成功晉級第3輪，繼續向生涯首座法網冠軍的目標邁進。

法新社報導，現年23歲、坐擁3座大滿貫賽金盃的辛納，有望成為1976年以來首位贏得法網男單冠軍的義大利選手，目前他在大滿貫賽事連勝紀錄已經延續到16連勝。

辛納將於法網第3輪對陣男單世界排名第34的捷克選手萊赫茨卡（Jiri Lehecka），兩人要爭奪16強門票。

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另外，俄羅斯裔德國好手茲韋列夫（Alexander Zverev）今天於法網男單次輪迎戰荷蘭對手德榮（Jesper de Jong），雖然開頭不順丟了首盤，但他重整旗鼓，最終以3比6、6比1、6比2、6比3逆轉獲勝。

大會第3種子茲韋列夫在法網第3輪的對手，將是義大利選手科博利（Flavio Cobolli）與阿納爾迪（Matteo Arnaldi）之間的勝方。（譯者：陳彥鈞）1140529