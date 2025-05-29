加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
首頁 / 運動

謝淑薇歷經搶10苦戰 法網女雙驚險闖頭關

2025/5/29 23:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北29日電）台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在法國網球公開賽女雙首輪歷經搶10局苦戰，最後以6比3、3比6、7比6（10比3）驚險晉級女雙次輪。

生涯坐擁7座大滿貫女雙冠軍的謝淑薇與奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）曾在今年澳洲網球公開賽摘下女雙亞軍，這次法國網球公開賽兩人再度攜手，並榮膺賽會第3種子。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天女雙首輪面對比利時米奈恩（Greet Minnen）、匈牙利邦達爾（Anna Bondar）的組合，在首盤率先上演破發情況下，順利以6比3先馳得盤，然而「台拉聯軍」次盤面臨挑戰，雖然開局即突破對手，但接下來3度被破發，導致以3比6遭扳平戰局。

進入決勝第3盤，謝淑薇、奧斯塔朋科開局就2度破發，並一度手握5比0領先，眼看即將搶下勝利，沒想到「台拉聯軍」接連無法守住發球局，讓對手扳平比分，所幸謝淑薇、奧斯塔朋科在搶10局狀況回穩，沒有再浪費大比分領先，最後以7比6（10比3）驚險晉級女雙次輪。

google news透過 Google News追蹤中央社

另外，台英混血女將葛藍喬安娜今天也在法網女單次輪亮相，挑戰哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

葛藍喬安娜完全沒有初次登上大滿貫賽舞台的生澀感，造成對手極大困擾，可惜數度錯失破發機會，導致以6比7（5比7）、3比6止步次輪，無緣追平台將在法網女單的最佳成績。（編輯：陳彥鈞）1140529

#比利時
#法國網球公開賽
#奧斯塔朋科
#匈牙利
#謝淑薇
#葛藍喬安娜
#普汀塞娃
謝淑薇
謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 義大利網賽女雙闖頭關謝淑薇攜拉脫維亞搭檔 前進馬德里網賽女雙4強
奧斯塔朋科
邁阿密網賽 外卡黑馬淘汰前球后、茲韋列夫輸球
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

72
更多編輯台推薦新聞：