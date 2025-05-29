謝淑薇歷經搶10苦戰 法網女雙驚險闖頭關

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（中央社記者陳容琛台北29日電）台灣網球名將謝淑薇今天與拉脫維亞搭檔奧斯塔朋科在法國網球公開賽女雙首輪歷經搶10局苦戰，最後以6比3、3比6、7比6（10比3）驚險晉級女雙次輪。

生涯坐擁7座大滿貫女雙冠軍的謝淑薇與奧斯塔朋科（Jelena Ostapenko）曾在今年澳洲網球公開賽摘下女雙亞軍，這次法國網球公開賽兩人再度攜手，並榮膺賽會第3種子。

謝淑薇、奧斯塔朋科今天女雙首輪面對比利時米奈恩（Greet Minnen）、匈牙利邦達爾（Anna Bondar）的組合，在首盤率先上演破發情況下，順利以6比3先馳得盤，然而「台拉聯軍」次盤面臨挑戰，雖然開局即突破對手，但接下來3度被破發，導致以3比6遭扳平戰局。

進入決勝第3盤，謝淑薇、奧斯塔朋科開局就2度破發，並一度手握5比0領先，眼看即將搶下勝利，沒想到「台拉聯軍」接連無法守住發球局，讓對手扳平比分，所幸謝淑薇、奧斯塔朋科在搶10局狀況回穩，沒有再浪費大比分領先，最後以7比6（10比3）驚險晉級女雙次輪。

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另外，台英混血女將葛藍喬安娜今天也在法網女單次輪亮相，挑戰哈薩克女將普汀塞娃（Yulia Putintseva）。

葛藍喬安娜完全沒有初次登上大滿貫賽舞台的生澀感，造成對手極大困擾，可惜數度錯失破發機會，導致以6比7（5比7）、3比6止步次輪，無緣追平台將在法網女單的最佳成績。（編輯：陳彥鈞）1140529