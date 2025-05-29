于美人放鬆錄旅遊實境秀 錯把楊銘威當工作人員

（中央社記者洪素津台北29日電）主持人于美人和楊銘威錄製旅遊實境節目，在集合錄影時于美人竟認不出對方，她笑虧「工作人員都穿得比你還正式」；這次于美人坦言推邀約3次，因為怕無法放鬆，好在旅途間和同伴互相理解，玩得很愉快。

花甲藝人于美人、李銘忠，攜手少年藝人楊銘威、張榕容，錄製旅遊實境節目「花甲少年趣旅行」，一同探索嘉義之美。于美人透過新聞稿表示推掉節目邀約3次，「這次的行程安排，讓我們達到徹底放鬆，一直在鬆弛與緊張之間，心情來回擺盪。相信觀眾看節目，也能感受到我們彼此間的理解，以及對行程的真實感受。」

旅途中，于美人竟認不出楊銘威，楊銘威表示：「那時候我第一眼看到美人姐，壓力超大，而且我自我介紹後，美人姐還滿臉問號，好像在想『這位工作人員幹嘛自我介紹？』」于美人連忙大喊很抱歉，但也開玩笑說：「工作人員都穿得比你還正式。」

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張榕容則笑說：「知道要跟美人姐一起旅行，我立刻跟我朋友分享，結果朋友警告我『皮繃緊一點，講話不要太白目。』」李銘忠也坦言：「看到美人姐，我瞬間變得超恭敬，對我來說，她是很全能的主持人，感覺很有威嚴像校長一樣！我很忐忑，但還好在體驗各個景點後，看到她的笑眼，心裡就安心了。」

節目中李銘忠帶領眾人，半夜2時衝上阿里山看日出，讓于美人忍不住怒喊退團，沒想到阿里山日出的絕美景色讓大家震撼，更成為美好的回憶。（編輯：張銘坤）1140529