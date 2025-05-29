反紫光運動阻中資入股IC設計 守住台灣半導體山海關

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（中央社記者劉千綾台北29日電）2015年一群關心台灣半導體產業的專家學者發起「反紫光運動」，希望扭轉政府開放中資入股台灣IC設計業政策，幸好前總統蔡英文用力踩煞車，守住山海關。參與反紫光的學者今天表示，當初若開放中資，台灣產業不僅被掏空，5、7奈米製程移到中國設計，研發重心也會逐漸外移至中國，台灣半導體甚至將被歸為紅色供應鏈，後果嚴重。

台積電與國內龐大半導體生態系，讓台灣成為舉世矚目的矽島，在美中兩強對峙情況下，擁有半導體先進技術的台灣，更是位居戰略核心地位。

然而，10年前，包括台積電與IC設計等半導體供應鏈，曾經面臨紫光風暴，讓台灣半導體幾乎半壁江山，差點成為中國囊中物，在川普今年重返白宮，全面發動關稅戰的當下，對照當前紫光集團前董事長趙偉國已成階下囚的窘境，讓這段歷史受到關注。

10年前半導體掀併購潮 傳紫光買封測也想買台積電

2015年馬英九主政時期，中國紫光集團宣布入股台灣半導體封測廠，市場甚至傳出紫光揚言想買台積電，雖然遭到創辦人張忠謀嚴詞回應買不起，但當時政府內部的確曾討論是否開放中資入股台灣IC設計產業，引發產學界疑慮，聯手反對，直至蔡英文於2016年接任總統後，拍板決定不開放中資入股IC設計產業，危機才告解除。

成大電機系教授張順志向中央社記者表示，當初社會輿論贊成開放中資的聲音大，加上中國頻繁挖走人才和技術，市場上也瀰漫著台灣公司若不賣給中國，中國很快就追上台灣，應該趁現在還有價值趕快賣一賣等言論。

張順志回顧，雖仍有產業高層私下透露公司並不願意開放中資入股，也希望政府可以擋下，但面對中國龐大壓力，擔心失去市場，反對者不敢講話，加上社會支持中資聲浪大，反對陣營一開始也悲觀認為扭轉政策的機會不大。

張順志認為，「一旦開放（中資），就擋不住了」，他們呼籲政府要思考是否要放棄國內的IC設計業，現在回想，若當初沒有力挽狂瀾，讓開放中資入股台灣IC設計產業事情成真，現在美中貿易戰火下，台灣就會被歸為紅色供應鏈，後果不堪想像。

事實上，2015年半導體產業曾掀起一股併購潮，當時紫光不僅有意併購美國記憶體大廠美光，也傳出想併購韓國晶片大廠SK海力士。張順志表示，雖然當初美中貿易戰尚未爆發，但半導體貿易戰的氛圍卻越來越濃厚，台灣社會當時也已討論產業未來是要加入世界隊還是中國隊。

產業大老X先生冒險向蔡英文簡報 守住半導體山海關

張順志直言，「台灣產業只要和中國合作，沒有不吃虧的」，尤其中國廠商學會技術後，轉身就變成傾銷者，加上中國並非真正自由開放的市場，而是外皮披著自由市場，但內部採行專制獨裁和計畫經濟運作。

也是反紫光運動學者、成大電機系教授李忠憲分析，2015、2016年中國經濟蓬勃發展，大部分的業者都是支持開放中資入股，因此由學者發動表達反對聲音，並由上百位專家學者發動連署，「反紫光運動」聲音才開始集結，過程中遊說許多立委，也向行政團隊辯論，包括當時的準內閣林全、經濟部和國發會等官員。

李忠憲表示，轉捩點為一名來自產業界的大老冒著身分可能曝光的危險，當面和蔡英文見面，這位匿名「X先生」的產業人士以保護國家安全和產業技術為立場論述，向蔡英文報告約半個小時。

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張順志補充，馬政府後期堅持開放中資，2016年總統大選結束後，即便由蔡英文當選，準內閣和幕僚團隊也都支持允許小額開放中資，直到X先生見完蔡英文後，蔡英文親口承諾不會開放，上任後開放中資政策喊卡，這才讓大家鬆了一口氣。

張順志表示，政府不開放中資的政策就是守住「山海關」，就算小額開放讓中資小部隊進來，雖然短期無顯著傷害，但長期下來風險仍在，「（中資）偷偷挖地道和鑿城牆」，最糟的狀況是5、7奈米製程會移到中國設計，研發重心逐漸外移至中國，且一旦落後技術就難以再追上，台灣產業技術會逐漸被中資掏空。（編輯：林淑媛）1140529